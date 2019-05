Egy amerikai prédikátor szerint azzal dicsekedett neki a Hit Gyülekezetének vezetője, hogy egymaga üldözte ki Soros Györgyöt Magyarországról, aki ezért rászállt

Németh Sándor vezető lelkész és a vendég Rodney Howard-Browne a Hit Gyülekezetének csarnokában 2018. novemberében

Magyar szempontból is érdekes interjút adott egy amerikai karizmatikus keresztény weboldalnak, a Charisma News-nak Rodney Howard-Browne, egy róla elnevezett amerikai karizmatikus kisegyház alapítója, aki pár hónapja Európában turnézott.



Az Amerikában elég jól ismert Howard-Browne az interjúban arról mesél, hogy tavaly novemberben különféle európai karizmatikus egyházak templomaiban prédikált, így jutott el a kezdetben be sem tervezett budapesti helyszínre, a Hit Gyülekezetéhez, ahol 20 évvel korábban, 1998-ban egyébként már járt egyszer. Most állítása szerint az Úr hangja mondta neki, hogy Pozsonyból jöjjön át Budapestre. Az élmény hatása alatt állítása szerint először visszafojthatatlan zokogásban tört ki, majd követte az Úr tanácsát.

Howard-Browne a Szentlélek műveként mesélt arról, hogy az általa csodált Hit Gyülekezetének

“van egyeteme, van egy szemináriuma, van egy országos terjesztésű hetilapja és egy 24 órában működő tévécsatornája - az ország harmadik legnagyobb, ilyen típusú hírcsatornája. Ez az egyház egymaga rúgta ki Soros Györgyöt Magyarországról. Németh Sándor, a vezető lelkészük azt mondta nekem: “Nézze, szükségem van a segítségére, mert Soros azon dolgozik, hogy elzárja a pénzforrásaimat, ezért támadja az egyházi dézsma szedését és minden mást.””

Howard-Browne karizmatikus lelkészi családba született Dél-Afrikában, majd az Egyesült Államokba emigrált, ahol hamarosan megalapított egy saját magáról elnevezett karizmatikus közösséget, Floridában. Howard-Browne specialitása a kézrátétel, illetve az, hogy ezzel úgynevezett szent nevetést, részegségszerű, remegéssel, tántorgással és hisztérikus vihogással járó állapotot és “nyelveken beszélést”, alkalmanként ájulást vált ki a követőiből. Howard-Browne volt az egyik olyan karizmatikus figura, aki Amerikában elterjesztette és divatba hozta az ilyen extrém jelenségekkel járó szertartásokat.

A prédikátort a helyi keresztény egyházak közül is több szektavezérnek tartja. Floridai tényfeltáró újságírók foglalkoztak azzal, hogy az országba nincstelenül érkező férfinek pár év alatt helyi mértékkel mérve is komoly vagyona, hajója, luxusingatlanja és magánrepülője lett, de nem tudtak rábizonyítani semmit. Arról is cikkeztek, hogy az egyházalapító és felesége két multi level marketing láncnak is magas fokozatú vezetője volt. Az egyik ilyen pár éve 182 milliós adóssággal dőlt be.

Howard-Browne akkor lett országosan ismert, amikor a Revival Ministries nevű vallási szervezete 1999-ben nagy hírveséssel hat hétre kibérelte a híres New York-i Madison Square Garden sportcsarnokot, sajtóhírek szerint 10 millió dolláros költséggel, hogy nagyszabású térítő akcióba kezdjen. Ez azonban a korabeli beszámolók szerint jókora bukásnak bizonyult.

A prédikátor politikailag is aktív: egyháza republikánus rendezvénynek is helyet adott, ő maga pedig ismert iszlámellenes, szélsőjobboldali öszeesküvéselmélet-hívő, aki például kamu akciónak nevezte a christchurch-i mecsetekben elkövetett mészárlást, fellépett a paranoid örjöngéseiről ismert Alex Jones szélsőséges Infowars-ában és volt olyan prédikációja, amiben arról beszélt, hogy Hollywood-ban és Washingtonban gyerekeket áldoznak fel, akiknek isznak a véréből és esznek a húsából.