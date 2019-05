Molnár Áron, Csordás Anett és Farkas Norbert kapták a TASZ első Szabad-díjait

Molnár Áron, Csordás Anett és Farkas Norbert Fotó: TASZ / Facebook

Az idén 25 éves TASZ első alkalommal ítélte oda, illetve adta át az ún. Szabad-díjat azoknak a magyaroknak, akik szakmai és/vagy épp közéleti elhivatottságukkal példát mutattak civil kurázsiból.

A szombati ünnepélyes díjátadón három díjat osztottak ki. A szakmai díjat a Lépjünk, hogy léphessenek Közhasznú Egyesületet vezető Csordás Anett kapta. A 2011-ben alapított Lépjünk! az országban élő, központi idegrendszeri sérült gyerekeket nevelő családok támogatását, érdekképviseletét vállalta magára. Adományt gyűjtenek rászoruló családoknak, támogatják a rászoruló gyerekek külföldi kezelését, és dolgoznak az országban megfelelő ellátórendszer kialakításán is. Csordás Anett évek óta dolgozik azért, hogy az otthonápolás fontos társadalmi ügy legyen a nyilvánosságban is.

A közönség számára meghirdetett online szavazáson Farkas Norbert kapta a legtöbb voksot, így ő lett a közönségdíjas. Farkas 2016-ban kapott nyilvánosságot, miután felemelte a hangját, előbb a megbízott gyermekvédelmi felügyelethez, majd a jogvédő szervezethez fordult, amiért a gondozásával megbízott nevelőotthonban mind fizikailag mind mentálisan bántalmazták őt és társait. Később lediplomázott, szociális munkás lett, és az SOS Gyermekfalvak nemzetközi táborában is dolgozik önkéntes táborvezető asszisztensként.

A TEDx különdíját Molnár Áron, noÁr, színész nyerte. Korábban a Vígszínházban szerepelt, később az Örkény Színháza színésze lett, a nagy nyilvánosság a Mi kis falunkban és a Tóth Jánosban című sorozatokból ismerhette meg. Molnár Áron két nagy visszhangot kiváltó filmet is megosztott a Youtube-on: az Ébresztő című dal azokat a végletesen átpolitizált, értelmüket vesztett fogalmakat járja körül, mint migráns és bevándorló, míg a Tanulni akarunk a magyar oktatás mélyen rögzült problémáit igyekszik szétszálazni. Molnár Áronnal tavaly Ács Dániel beszélgetett a 444-en.