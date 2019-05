Fertőzött mormota veséjét ehette meg a mongol házaspár, akik bubópestisben haltak meg

A mongol hatóságok előzetes vizsgálatok alapján arra jutottak, hogy bubópestis okozhatta egy házaspár halálát az ország nyugati részén fekvő Ölgij tartományban. A Forbes pedig arról ír, hogy szombatra kiderült, nyugati turisták is a régióban ragadtak, és nem engedték meg számukra, hogy tovább utazzanak.

Amerikai, holland, svájci, svéd és német állampolgárok is vannak azok között, akik jelenleg nem hagyhatják el Ölgij városát. A helyi egészségügyi hatóságok szerint amúgy egyelőre szó nincs járványról, és nem válságos a helyzet, ennek ellenére elrendelték a karantént, mely a leghosszabb esetben akár 21 napig is eltarthat. A szomszédos orosz régiókban is kiemelten figyelik a helyzetet.

A tartományi székhelyen 150 embert tartanak megfigyelés alatt, ők azok, akik kapcsolatban voltak a megfertőzödött házaspárral. A 38 éves férfi és a 37 éves nő a gyanú szerint egy fertőzött mormota veséjét fogyasztotta el, így kapták el a végzetes betegséget.

A bubópestis antibiotikummal kezelhető, anélkül viszont nagyon gyorsan, akár 10 nappal a fertőzés után már gyilkol is a baktérium. A WHO adatai szerint 2010 és 2015 között 3248 esetet regisztráltak, ebből 584 volt halálos.