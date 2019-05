Timothée Chalamet támogatta a magyar Kék Pont Alapítványt

A fiatal francia-amerikai színész, aki igazán az Oscar-jelöltséget is jelentő Szólíts a neveden főszerepével lett világhírű, az Instagramjára kirakott történetben mutatta meg, melyik alapítványokat támogatta: mint a listából kiderült, világszerte összesen több mint 4000 dollárt osztottak szét.

És a listán felbukkant egy magyar szereplő, az ártalomcsökkentéssel foglalkozó Kék Pont Alapítvány, kinek munkájával többször is részletesen foglalkoztunk, és amelyik éppen a jövő hétvégére szervez tematikus napot, a Felépülés éjszakája címmel. A támogatást bejelentő Insta-sztoriról a Kék Pont számolt be a Facebook-oldalán:

A listán látható adatok alapján a Kék Pont 34 dollárnyi támogatást kapott, ami ugyan vélhetően nem jelent komoly anyagi lökést a civil szervezet számára, de az, hogy a jelenlegi egyik legfelkapottabb amerikai színész találta meg őket a támogatásával, jó népszerűsítő eszköz lehet. A támogatás miértjére az egyik felmerült magyarázat, hogy a tavalyi Csodálatos fiú című film magyarországi bemutatóján a Kék Pont egyik szakértője is vendégeskedett. Chalamet amúgy forgatott már Magyarországon, a bemutatás előtt álló The King című alkotás egyes jelenetei is itt forogtak.