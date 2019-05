Kína nem kíván részt venni semmilyen háromoldalú nukleáris leszerelési tárgyaláson

Kína hétfőn visszautasította azt a felvetést, hogy Oroszországgal és az Egyesült Államokkal hármasban kössenek megállapodást a közepes hatótávolságú nukleáris fegyverek korlátozásáról. Ezeknek a fegyvereknek a korlátozásáról 1987-ben írt alá történelmi jelentőségű megállapodást (INF) Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. A szerződést az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump idén felmondta, indokként azt hozta fel, hogy Oroszország már rég megsértette azt. Oroszország az amerikai hírszerzés szerint ilyen tiltott fegyvereket fejleszt - igaz, azt az amerikaiak is elismerhetik, hogy az oroszok Kína, és nem az Egyesült Államok miatt fegyverkeznek.

Kína ugyanis nem aláírója az INF-nek, így elvben semmi sem korlátozza az ilyen fegyverek hadrendbe állításában. Földrajzi helyzete alapján Kína már ezekkel a fegyverekkel is fenyegetést jelent Oroszországra - az Egyesült Államok ilyenekkel csak nagyon korlátozottan fenyegetheti Oroszországot, nem is nagyon fejlesztettek ilyen fegyvereket az elmúlt évtizedekben.

Az, hogy Kína bevonásával tárgyaljanak újra a közepes hatótávolságú nukleáris fegyverek korlátozását, Vlagyimir Putyin és Donald Trump múlt heti telefonbeszélgetésén került szóba. Ugyanezen a beszélgetésen Trump szavaival "az orosz kamu" is szóba került. Trump "orosz kamunak" azt az állítást nevezi, hogy Oroszország beavatkozott a 2016-os amerikai elnökválasztásba, és befolyásolta annak eredményét. Ezt amúgy nem Donald Trump ellenfelei, hanem saját kormánya, saját hírszerzése állítja, és olykor-olykor már maga Trump is beismerte. (Via Reuters)