Varga Mihály megállapodott a paksi hitelszerződés módosításáról

Az mfor.hu úgy értesült, Varga Mihály pénzügyminiszter egyezségre jutott a paksi hitelszerződés egyes feltételeinek megváltoztatásáról. A szerződés felülvizsgálata csak a törlesztés ütemezésére terjed ki, a kamatfizetésre nem.

Paks2 építkezés Fotó: Rosatom.ru

A portál megbízható kormányzati forrásra hivatkozva azt írja, a megállapodás részeként az eredetileg tervezettnél később kezdődhet az oroszok által nyújtott 10 milliárd eurós hitel törlesztése, és az utolsó részlet rendezése is az új helyzethez igazodik. Az mfor.hu szerint a kamatozást nem érintik a szerződéses módosítások. Ezek szerint a paksi bővítésre vonatkozó szerződéses dokumentumokban is rögzítették, hogy csúszik az atomerőmű beruházása. Már korábban is tudni lehetett, hogy Varga Mihály a beruházás csúszása miatt valamikor idén tavasszal Moszkvába látogat, magát az utazást azonban nem verték nagy dobra, nem is lehet tudni, pontosan mikor került sor a találkozóra, de az mfor azt valószínűsíti, már hetekkel ezelőtt. A tárgyalásokról mégsem jelent meg egy hír sem. A két blokk felépítését tartalmazó 12 milliárdos beruházáshoz 10 milliárd hitelt az orosz fél biztosít. Ennek változó kamata összességében mintegy 4-5 százalékos kamatszintet ad ki. A kormányt azért kritizálták, mert kereshettek volna egy kedvezőbb kamatozású hitelt, mire az volt a válasz, hogy ilyen hosszú időtávra - 30 évre - nehéz jobb kondíciókat kínáló hitelt találni. A hitelszerződés módosítása arra utal, valóban komoly csúszásban van a projekt, amit a kormány eddig nem nagyon akart elismerni. Az eredeti tervek szerint a két blokknak 2025-ben már üzemelnie kéne, ehhez képest a munkálatok még el sem indultak.

A paksi bővítés kivitelezési szerződéseit egyébként csak idén márciusban, azután tették közzé, hogy a hvg.hu és a Párbeszéd EP-képviselője, Jávor Benedek is sikerrel perelte a Miniszterelnökséget.