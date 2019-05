Végre magyarul is megjelent a Kafka utolsó peréről szóló könyv

Az Európa Kiadó magyar nyelven is megjelentette Benjamin Balint amerikai-izraeli irodalmár Kafka utolsó pere című könyvét. A könyvről januárban már írtunk a 444-en, ebben a cikkben mutattuk be.

Balint munkája az Izrael állam és egy idős, tel-avivi nő, Eva Hoffe közötti perről szól. Ez volt az a per, amiben Izrael megszerezte Franz Kafka kéziratait, a dokumentumokat, amiket Kafka a halálakor barátjára, Max Brodra hagyott, utasítva Brodot, hogy égesse el a papírokat.

De Brod ehelyett megtartotta, megszerkesztette és kiadta a szövegeket, még a nácik elől is kimenekítette a kéziratokat. Lényegében ő tette Kafkát a világirodalom megkerülhetetlen alkotójává.

Brod, miután Izraelbe emigrált, összebarátkozott a szintén Csehországból bevándorolt Hoffe-házaspárral, és a saját meg Kafka kéziratait Esther Hoffére, Eva Hoffe anyjára hagyta. A család A per egyik kéziratát pénzzé tette, és valószínűleg több kéziratot is eladtak volna. Az Izraeli Nemzeti Könyvár viszont szintén célul tűzte ki, hogy megszerzi a dokumentumokat, ráadásul ingyen, még ha korábban nem is igazán érdekelte őket a német nyelven alkotó Kafka munkássága. A perben képviseltette magát a német nyelvű kéziratok legelismertebb gondozója, a marbachi német levéltár is, ami szívesen megvette volna Hoffétől az egész Kafka-hagyatékot.

Izrael Állam végül egy végletekig kafkai perben semmizte ki Eva Hoffét abból, amit egész életében jogos örökségének gondolt. Bővebben és szebben erről az egészről a januári cikkünkben, vagy Benjamin Balint könyvében lehet olvasni.