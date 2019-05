Ő itt Lőrinc. Lőrinc nagyon szereti a közpénzt

„Ő itt Lőrinc. Mi pedig a Transparency International vagyunk. Ha szeretnéd, hogy valaki ellenőrizze a gyanús közpénzköltéseket, akkor támogass minket adód 1%-ával! Adószámunk: 18192744-2-41”

- harangozza be új videóját a Transparency International Magyarország. A korrupció elleni küzdelem legfontosabb magyarországi civil szereplője támogatja és segíti a szabad sajtó működését is. Ők adják át a hazai oknyomozó újságírás legrangosabb díját, a Soma-díjat. Ilyen díjat már a 444 több munkatársa is kapott.

Aki rendelkezne adója 1+1 százalékáról, hogy ezzel például a Transparency International Magyarországot támogassa, az május 20-áig teheti ezt meg az interneten vagy a NAV e célra szolgáló űrlapjának kitöltésével és feladásával.