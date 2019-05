Program figyeli majd a hiányzásokat és mulasztásokat a szakképző iskolákban

A korábbinál jobban odafigyelnek a lemorzsolódó diákokra egy újonnan kifejlesztett jelzőrendszer segítségével a szakképző iskolákban – közölte tegnap Pölöskei Gáborné, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkára. A Kréta elnevezésű tanügyigazgatási rendszer új modulja lehetővé teszi, hogy folyamatosan nyomon kövessék a gyerekek tanulmányi eredményeit, igazolt és igazolatlan ­hiányzásait - áll a Magyar Nemzet beszámolójában.



A szoftver havi bontásban vezeti a mulasztásokat, hiányzásokat és hogy ki milyen tárgyból áll bukásra. A rendszer diagramokat is készít, és ha bármelyik területen változás áll be, értesítést küld a tanároknak, osztályfőnöknek, intézményvezetőnek és a szülőknek is.

A lemorzsolódásban személyes és családi gondok, tanulási nehézségek egyaránt szerepet játszhatnak, de a problémák korai felismerése segíthet az iskolaelhagyás megakadályozásában - mondta Pölöskeiné. A végzettség nélküli iskolaelhagyás aránya most is 12 százalék fölött Magyarországon, a kormány ezt 2020-ra 10 százalékra csökkentené. (Magyar Nemzet)