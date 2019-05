A brit kormánypárt nem tervez kampányolni az EP-választások előtt, mert úgy érzik, nem is nagyon tudnának mit mondani

Két héttel az EP-választások előtt a négy legnagyobb brit pártból három hivatalosan is elkezdte a kampányát. A Politico összefoglalója szerint a Munkáspárt, a Libdemek és a Skót Nemzeti Párt is elkezd kampányeseményeket szervezni a választás elé, ami az ország történetének egyik legfurcsább választása lesz, hiszen a britek csak azért vesznek részt rajta, mert a kormány és Brüsszel között született megállapodást Theresa May több alkalommal is képtelen volt elfogadtatni a brit parlamenttel, így az országnak muszáj volt halasztást kérnie, ha nem akart megegyezés nélkül kizuhanni az EU-ból.

Ami még izgalmasabb, hogy a kormányzó Konzervatív Párt egyáltalán nem is tervez igazi kampányt, a jelek szerint eseményeik sem nagyon lesznek az EP-választáshoz kapcsolódva. A Daily Mail politikai szerkesztője egy konzervatív forrásától egyenesen azt hallotta, hogy nem lesz program sem, mert ugyan mit írhatnának bele.

Ugyan Theresa May vágya nem teljesült, és biztossá vált, hogy muszáj megtartani a választásokat, a szóvivője szerint a miniszterelnök abban bízik, hogy a brit parlament még a nyár folyamán, júliusig el fogja fogadni a kilépési megállapodást, azaz még azelőtt, hogy a megválasztott EP-képviselők elfoglalhatnák helyüket.

A Konzervatív Párt jelöltlistát azért összeállított, hiszen ezt muszáj volt nekik, de ezen a jelenlegi EP-képviselők szerepelnek elsősorban.

Egyes kiszivárgott hírek szerint Sir Mick Davis pártigazgató kénytelen volt a saját forrásaiból finanszírozni pár, a választásokhoz kapcsolódó kötelező költséget, mert a párt szokásos támogatóit annyira hidegen hagyta ez a választás.

A legutóbbi önkormányzati választások alapján azt látni, hogy a két nagypártot nagyon megviselte a brexit körüli szerencsétlenkedés.

Ha nem sikerül július elejéig kiléptetni megállapodással az országot az EU-ból, akkor a megválasztott brit képviselők fel fogják venni a mandátumaikat, aztán amikor kilép az ország, akkor ők is távoznak. Hogy ez mikor lesz, az megválaszolhatatlan kérdés: perpillanat októberig tart az átmeneti haladék az országnak, de a brexit történetében megszokhattuk, hogy az ilyesmi nem jelent túl sokat. (BBC, Politico)