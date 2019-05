Egy kocsma és egy Aldi között találták meg Nagy-Britannia válaszát Tutanhamonra

Királyi temetkezési helyet találtak az essexi Prittlewellben egy kocsma és egy Aldi között. A sírból csupán fogzománctöredékek kerültek elő emberi maradványként, azok alapján a tudósok arra következtettek, hogy egy hatodik századi angolszász herceg sírhelyére bukkanhattak még 2003-ban, egy útépítés során.

Ha ez valóban így van, akkor a kocsma és az Aldi között a legrégibb ismert keresztény angolszász királyi sírhely fekszik.

A sírkamrában, amely csaknem teljes épségben maradt fenn, emberi maradványokat ugyan alig, tárgyakat annál többet találtak: közel negyven ritka és értékes műtárgy került elő. Köztük egy ősi lant és egy 1400 éves festett faláda, amiről azt feltételezik, hogy az egyetlen fennmaradt példánya az angolszász asztalosművészetnek.

Azt, hogy a sír főméltóságé lehetett, az értékes leletekre alapozzák. A sírból arany érmék, ezüst nyakékek, dekoratív üvegkancsók és egy feltehetően Szíriából származó kancsó is előkerült. Ezek alapján korábban azt feltételezték, hogy a sír az időszámításunk szerint 604-616 között uralkodó Saeberté, Essex szász királyáé lehetett, de a legfrissebb vizsgálatok szerint a sír valamikor 575-605 között készülhetett, 11 évvel Saebert halála előtt. Így most úgy tippelik, hogy fivére, Seaxa herceg nyughelye lehet. (Via BBC)