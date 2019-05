Porig alázza a munka mellett gyereket vállaló nőket a Magyar Telekom anyáknapi reklámfilmje

Anyák napjára jelentkezett új reklámfilmmel a Magyar Telekom. A Bocsi Anyu! – Egy rendhagyó Anyák napja című klip egy osztályteremben játszódik, ahova anyák napi ünnepségre érkezik meg pár nő, akik aztán végignézhetik, ahogy a gyerekeik egy kivetítőn különféle kifogásokat visszamondva közlik velük, hogy nagyon elfoglaltak és most ezért nem tudnak velük foglalkozni.

A filmbeli nők persze ebben ráismernek saját kifogásaikra, van, aki azt mondja, hogy ő is mindig ezt mondja a saját anyjának, majd elmondják, hogy hát igen, el kell gondolkozni azon, hogy mi az igazán fontos az életben, ezután pedig bejönnek végül személyesen is a gyerekek a terembe, a nagymamák kezét fogva és mindenki összeborul.

A film anyák napjára időzített üzenetét nagyon nehéz lenne máshogy olvasni, minthogy azoknak a nőknek, akik gyerekeik mellett dolgoznak is, bűntudatot kéne érezniük, amiért elhanyagolják a gyerekeiket, illetve anyjukat. A Telekom Facebook-oldalát és a videó oldalát elöntötték az elmúlt napokban a felháborodott kommentek, sokan írtak arról, hogy a videót egyszerűen a nők megalázásának érzik.

A felháborodás egyik gyakori indoka, hogy a háromperces filmben egyetlen utalás sem esik az apákra, az elhanyagolás egyedül a nők döntése felől van bemutatva.

És emellett azt is elég pontosan tudni, hogy rengeteg nő nem azért látja keveset a családtagjait, mert ilyen karriert választott magának, hanem mert a család megélhetésének fenntartása miatt nincs más lehetősége. Éppen tavaly publikálták a Nőügyek 2018 című kötetet, melyben kutatók azt vizsgálták, hogy milyen kérdések foglalkoztatják az átlagos, vagy az alatti élethelyzetű nőket Magyarországon.

És mint a kutatást vezető Kováts Eszter és Gregor Anikó tavaly a 444-nek elmondta:

nem a „karrier és család összeegyeztetése” a magyar nők problémája, hanem az, hogy beleszakadnak a munkába.

A Kreatív csütörtökön számolt be a Telekom kampányáról a cég közleménye alapján, ebben kitérnek a heves visszajelzésekre is: mint írják "A Telekom pedig abszolút sikerként tekint rá, hogy sikerült beszélgetést generálnia, emellett pedig sokak számára egyfajta görbe tükröt is tartani arról, hogy a kifogások helyett néha mennyivel fontosabb és értékesebb tud lenni az együtt töltött idő"