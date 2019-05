Bunyó volt a hongkongi parlamentben

Legalább négyen megsérültek, amikor verekedés tört ki a hongkongi parlamentben az ellenzéki demokrata és a kormánypárti képviselők között szombaton. A városállamban épp most tárgyalják azt a törvényjavaslatot, ami alapján akkor is ki lehetne adni a bűncselekménnyel vádolt személyeket, akár külföldieket is, ha nincs hivatalos kiadatási egyezmény.

A javaslat ellen két héttel ezelőtt több mint 130 ezren tüntettek az utcákon. Az áprilisban benyújtott tervezet alapján Hongkong kiadhatná a politikai menekülteket akár Kínának is. A javaslat ellenzői attól tartanak, hogy ezzel Hongkong veszítene abból a jogi védelemből, amit 1997-ben kapott, amikor visszatért Kínához. Sokan attól tartanak, hogy Peking a politikai aktivisták ellehetetlenítésére használná a kiadatási lehetőséget. Jogvédők szerint a Kínának kiadott szökevények kényszervallatás, illetve önkényes fogva tartás áldozatává válhatnának.



A szombati verekedésben az egyik képviselőt leteperték a padlóra, őt később hordágyon szállították el, egy másiknak a karját kellett bekötni, női képviselőtársuk pedig a fejére mért erős ütés után szédülésre és rosszullétre panaszkodott. (Reuters/MTI)