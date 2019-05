Újra Bajnokok Ligája győztes a Győri ETO

Sorozatban harmadszor nyerte meg a női kézilabda Bajnokok Ligáját a Győri Audi ETO KC, miután legyőzték az orosz Rosztov-Dont 25-24-re. Először magyar vezetőedző, Danyi Gábor irányításával. Egy olyan szezonban, ahol egyetlen csapat sem tudta legyőzni az ETO-t.

Danyi Gábor, a BL-győztes magyar edző Fotó: Czagány Balázs/MTI/MTVA

A Győr statisztikája lenyűgöző: az elmúlt hat BL-sorozatból ötször is bejutott a Final Fourba, és négyszer meg is nyerte azt. 2014 óta álltak át kézilabdában arra a rendszerre, hogy a Bajnokok Ligája legjobb négy csapata egy minitornán dönti el a kupa sorsát. A Final Four eddig mindig Budapesten volt, így lényegében hazai pályán, telt ház előtt játszhat a Győr. Ez így volt most is.

A Győr a főszponzornak támogatásának köszönhetően olyan anyagi lehetőségekkel rendelkezik, mint egyik vetélyátrsa sem. Bárkit megvásárolhatnak, így a világ legjobbjai érkeznek a csapathoz, de azért akadnak még magyar játékosok is, Görbicz Anita még mindig a kezdőcsapat tagja, ott van a csapatban Bódi Bernadett, Kiss Éva, Tomori Zsuzsa és Fodor Csenge is. (A Siófok úgy nyerte meg a második számú európai kupát, hogy egy magyar sem volt a pályán.)

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A Győr fölénye az ellenfél edzője, Ambros Martin szerint nem is tesz jót a kézilabdának. A magyar csapat hihetetlen dominanciája nagyrészt éppen neki is köszönhető, tavaly nyárig ugyanis a Győr edzője volt, és 4 BL-címet nyert a csapattal. Új kihívást keresett, Rosztovban találta meg, döntőbe is vitte a csapatot, amely lényegében az orosz válogatott négy légióssal kiegészítve.

Martin helyét a segédedzője, Danyi Gábor vette át. Méltónak bizonyult a feladatra, a Győr az ő irányításával ebben a szezonban nem kapott ki, a Bajnokok Ligája döntőben sem.

Nagy iramban kezdődött a meccs, az oroszok tudtak elmenni először kettővel, 7-5-re. Nagyon jó volt Rosztov védekezése középen, abban lehetett bízni, hogy a rohanást nem fogják bírni erővel, mert szemben a Győrrel, ők kemény elődöntőt vívtak a Metz ellen, a cseréik pedig gyengébbek, mint a Győré.

Görbicz Anita Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Danyi tíz perc után lecserélte az elődöntőben remeklő, a döntőben viszont a labdával alig találkozó francia kapust, Leynaudot. Jött Grimbsö a kapuba, ezután jobban összeállt a Győr védekezése. 20 perc után kettővel mentek az oroszok (10-8), a Győrt Görbicz büntetői tartották meccsben. Az oroszok három kapust is kipróbáltak ellene, hiába. Aztán Bódi szélről egyenlített 10-10, a magyar csapat pedig egy 7-1-es utolsó tíz perccel ellépett az első félidő végére. A szünetben 15-11 volt a Győrnek, úgy tűnt, hogy az oroszok elfáradtak.

A második féidőben 18-13-as győri vezetésig nem is volt gond, ekkor viszont végleg kiállították a bírók a túlságosan kemény Grootot. (Egy perccel korábban már Amorimot is ki lehetett volna állítani a Győrből, ő még megúszta.) Az oroszok kicsit feljöttek a Győrre, de Grimsbö nagyokat védett, mindig volt egy győri, aki gólt szerzett, tartották a 4-5 gólos előnyt.

A második félidő felénél háromra csökkent a Győr előnye, sőt, egy vitatható bírói ítélettel az oroszok megkapták a lehetőséget, hogy felzárkózannak kettőre,de nem éltek vele, Görbicz pedig egy magabiztos büntetővel visszaállította a négygólos különbséget.

A gyõri Stine Bredal Oftedal és Anna Vjahireva, az orosz Rosztov játékosa a nõi kézilabda BL-döntőben Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Az utolsó tíz percre négy gólos előnnyel fordult a Győr (24-20, Amorim és Görbicz lőtte a győriek góljainak felét). Az oroszok kaptak egy újabb esélyt, Görbicz kiállítását kidumáltak a bíróknál Ambros Martin, az oroszok háromra csökkentették gyorsan a hátrányukat emberelőnyben. A kapufa akadályozta meg, hogy feljöjjenek mínusz kettőre, aztán a tavalyi döntőben is nagyot játsztó Amorim emberhátrányból is gólt tudott dobni, így lett 24-22 helyett 25-21. Tomorit leküldték még két percre, 25-22-re szépítettek az oroszok, de már csak 4 perc volt hátra.

Görbicz 3 és fél perccel a vége előtt először hiábzott 7-est, viszont leküldtek egy orosz játékost, emberelőnyben fordulhatott a végére a Győr. Az oroszok emberhátrányban is csökkentették kettőre a hátrányukat (25-23), de már csak kevesebb, mint két perc volt hátra. Csakhogy a Rosztov-Dont elcserélte magát, így kaptak egy kétperces kiállítását, miközben az első sem telt le.

Úgy tűnt, sima meccs lesz, a vége mégis nagyon izgalmasan alakult. A Győr ugyanis hét percig nem tudott gólt lőni, az oroszok 37 másodperccel a vége előtt kaptak egy büntetőt, a legeredményesebb győrit, Amorimot pedig végleg leküldték a bírók. Belőtték az oroszok a hetest, 25-24 lett ezzel, fél perccel a vége előtt.

Eduarda Amorim és Anna Szen Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Danyi Gábor időt kért 13 másodperccel a vége előtt. Azt kérte a játékosaitól, hogy ne lőjjenek, ehhez képest Oftedal szinte azonnal előtte, csúnyán mellé. Maradt még nyolc másodperc, jöttek az oroszok, lövésig jutottak, de Grimsbö kivédte.

Ezen múlt, hogy nem lett ismét hosszabbítás, mint az előző három BL-döntőn. Abból egyet elveszített a Győr büntetőkkel, aztán kettőt nyert a hosszabbításban. Most nem volt szükség a hosszabbításra.

Története során ötödszörre nyert BL-t a Győr.

A Győr legeredményesebb játékosa Amorim volt, 7 góllal, Görbicz hatot lőtt, Bódi és Brattset és Oftedal 3-3-at, Hansen és Groot 1-1-et.