Az USA kivonja nem létfontosságú alkalmazottjait iraki külképviseleteiről

Az Irán támogatta csoportok fenyegetésére hivatkozva az amerikai külügyminisztérium hazarendelte bagdadi nagykövetségéről a nem létfontosságú alkalmazottjait, jelentette a Reuters. Az amerikai kormányzat, illetve annak egy apró része már bő egy hete állítja, hogy "megbízható hírszerzési információk" szerint azonnali és komoly fenyegetés érte az amerikai érdekeltségeket a térségben.

Ezt John Bolton, az amerikai elnök nemzetbiztonsági főtanácsadója állította, aki amúgy évtizedek óta azért küzd, hogy az Egyesült Államok rohanja le Iránt. Az értesülése az amerikai sajtóhírek szerint izraeli titkosszolgálati forrásokból származhat. Hogy mennyire lehet ez hiteles? Az izraeli és az amerikai titkosszolgálatok között komoly intézményi kapcsolatok vannak, a hírszerzési értesüléseket normálisan egymással kéne megosztaniuk. Az, hogy ezt az információt a hivatalos csatornákat megkerülve közvetlenül Boltonnak juttatták el, inkább azt valószínűsíti, hogy az amerikai hírszerzésen fennakadt volna, Boltonnak viszont kevésbé lehetnek vele szemben fenntartásai, hiszen remekül szolgálja nem titkolt célját, egy Iránnal szembeni katonai akció elérését.

És bár az amerikai hadsereg kedden megerősítette, hogy vannak aggályok egy azonnali fenyegetés miatt, a szövetséges brit hadsereg egyik vezetője komoly kétségeit fejezte ki ezzel kapcsolatban.

Így a mai döntés is inkább tűnik kommunikációs műveletnek, különös tekintettel arra, hogy a New York Times értesülései szerint Bolton az "értesüléseire" hivatkozva már új haditerveket is rendelt Irán ellen, ezek közül a legvadabb 120 ezer amerikai katonát vezényelne a térségbe - kb. annyit, amennyivel 2003-ban lerohanták Irakot. (Via Reuters)