Kövér szerint valójában fontos a klímaváltozás, az állami hírügynökség módosította a tudósítását

A független és pártatlan média agymosó hatása miatt tartják fontosabbak az emberek a klímaváltozást Németországban.

Ez a Kövér László-i mércével is súlyos Kövér László-gondolat volt az utóbbi napok egyik legtöbbet idézett nyilatkozata - viszont most úgy tűnik, nem pontosan ebben a formában hangzott el.

A tudósítást a siófoki fórumról pedig az állami hírügynökség, az MTI közölte, egy nappal az eredeti anyag után viszont helyesbítették a szöveget, és ez a gondolatmentet jelent meg:

„Micsoda véletlen - mert ez már csak így megy -, hogy diákok, középiskolások itt is, ott is, amott is hirtelen tüntetéseket szerveztek, és azt követelték a politikusoktól, hogy védjék meg a Földünket” - mondta. Ugyanakkor hangsúlyozta, őt is foglalkoztatja a klímaváltozás, és aggódik gyermekei és leendői unokái jövőjéért. Tudja - tette hozzá - hogy óriásiak a problémák, és ebben nincs is vita. A házelnök szerint azon kellene dolgozni, hogy az Európai Unió olyan döntéseket hozzon, amelyekkel a klímaváltozás kérdésében elősegíti a megoldást. Ebben senki nem fog vitába bocsátkozni vele Európában - fűzte hozzá -, legkevésbé az emberek. Ellentétben a bevándorlás kérdésével - jegyezte meg. Mint mondta, ennek azért van hatása, mert egy friss felmérés szerint Németországban az emberek 31 százaléka a bevándorlást tartja a legfontosabb kérdésnek, de 32 százalék már a klímaváltozást. „Tehát, ha az ember minden nap találkozik a „nagyon differenciált, független, pártatlan és objektív” média agymosó hatásával, akkor természetesen egy idő után maga is másképp látja a világot, mint ahogy annak előtte” - mondta.

Szerdai fóruma előtt Tordai Bence, a Párbeszéd képviselője várta a házelnököt, neki is azt mondta, hogy fontos kérdésnek tartja, és nem jól idézték őt:

Az Index tudósítása szerint a fórumon is arról beszélt, hogy félreértették a szavait. És arról is, hogy a normális homoszexuálisok nem tartják magukat egyenrangúnak.