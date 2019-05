A Kúria és az NVB úgy döntött, hogy az idők végezetéig pöröghet a közpénzből fizetett fideszes választási kampány

„Ezt nem lehet véletlenül elköveti, hogy csak a Fidesz. Becsukhatjuk a szemünket, de ez nem véletlen, ez egy tudatos szerkesztés eredménye. (...) Most megállapítjuk a jogsértést, még ha agyonbírságoljuk is, költségvetési átcsoportosítás történit, hát közpénzből fizetik a bírságot is. A többi jelölő szervezettel mi lesz május 26-ig? Meg fognak jelenni? A csudát. Teljesen alkalmatlan az egész.”

Litresits András, a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) MSZP-s delegáltja fakadt így ki a testület pénteki ülésén, amikor a Csepeli Hírmondó nevű újságban megjelenő kormányzati kampánycikkekről volt szó.



Az önkormányzati lap, amiben kiemelten foglalkoznak például a fideszes Németh Szilárd receptjeivel az EP választási kampányban sem adott sok megjelenési lehetőséget az ellenzéki politikusoknak, szemben a kormányzati szereplőkkel, akiknek bőven jutott hely. A Fővárosi Választási Bizottság ezért el is marasztalta őket, és 149 ezer forint bírságot szabott ki, de ezt a pénzbüntetést az NVB most eltörölte. A választások tisztasága felett őrködő testület szerint ugyanis nem állapítható meg, hogy szándékosan tolja csak a Fideszt az újság, még ha valóban kiegyensúlyozatlanul is tájékoztat.

Már ennél a döntésnél is utalt az NVB vezetése a Kúria egy tegnap született határozatára, ami aztán néhány perccel később, a TV2 ügyében kapott főszerepet.

Az NVB pénteki ülésén egy magánszemély és a Momentum panaszát vizsgálták ki a TV2 hírműsoraival kapcsolatban. Lényegében arról volt szó, hogy a csatorna törvénytelen módon előnyben részesít-e egy bizonyos politikai szervezetet a többivel szemben az EP választási kampányban.

A kifogás szerint az

Orbán Viktor Heinz-Christian Strache-val való találkozásáról számolt be – 2019. május 6., Tények Este, Tények Délben;

Demeter Márta MSZP-sekre vadászik – Tények Reggel;

Gyurcsányék alamuszi botránya – 2019. május 7., Tények Este;

Orbán: Változás kell – Tények Reggel;

Weber a szélkakas; Orbán Viktor látogatása Kolozsváron- Ep kampány lényegében – 2019. május 8. Tények Este;

Ujhelyi lebontaná a határzárat; Gyurcsányék “alamuszi” botránya; Szijjártó: fontos partner az USA; Nagyobb a tét, mint korábban – Tények Reggel;

Családlátogatás Erdélyben; 2019. május 9. – Tények Este;

Orbán: erős összmagyar képviseletet; Lelepleződött az MSZP elnök; Weber a szélkakas politikus – Tények Reggel;

Soros kampány Magyarország ellen; Orbán Viktor az erdélyi Kerelőszentpálon –2019. május 10. Tények Este;

Európa jövőjéről tanácskoztak; Családlátogatás Erdélyben; Már 36 ezer család menekült meg; Azonos véleményen a migrációról – Tények Reggel

Czeglédynek falaz az ellenzék; Megtámadták a babaváró politikát Brüsszelben; Látogatás Böjte Csabánál – 2019. május 11., Tények

Brüsszel nem hagyta jóvá a babaváró támogatást; Manfred Weber bár a korrupció ellen küzd milliókat tett zsebre, a joghézagokat kihasználva – 2019. május 12., Tények;

Felmondják a „felháborítóan” botrányos parkolói szerződéseket; Hónapok óta támadja Brüsszel a babaváró támogatás – 2019. május 13., Tények

Nem kifogásolható a támogatás; Nemzeti érdek a paksi fejlesztés; Botrány a menekültügyi hivatalban; Milliókat tett zsebre Manfred Weber. Tények Reggel

„Támadják a magyar családpolitikát” (Rétvári Bence kontra Brüsszel) – 2019. május 11. Tények 18 órakor;

„Nem kifogásolható a támogatás” (Hollik István kontra Brüsszel); „Milliókat tett zsebre Manfred Weber” – 2019. május 12., Tények 18 órakor;

„Nem kifogásolható a támogatás” (Hollik István kontra Brüsszel) – 2019. május 13., Tények Reggel;

„Támadják a babváró támogatást” (Novák Katalin kontra Brüsszel) – Tények 18 órakor;

„Erős a magyar–amerikai szövetség” (illegális bevándorlás, Orbán, Szijjártó); „Sikeres a magyar modell” (Szijjártó Péter); „Orbán: Ott segítünk, ahol baj van” – 2019. május 14., Tények 18 órakor;

„Brüsszel inkorrekt, mégis vádol” (Semjén Zsolt) – Tények Röviden:

„Mást akar az elit és mást az emberek” (tömény fideszes választási propaganda) – Tények Extra;

„Brüsszel hagyja jóvá a támogatást” (Nacsa Lőrinc Fidesz-KDNP); „Kemény cenzúra a facebookon” (pl. Lázár János migránsos videója); Magyarország elutasítja a kvótát (Völner Pál, Fidesz) – 2019. május 15., Tények 18 órakor;

„Brüsszel hagyja jóvá a támogatást” (Nacsa Lőrinc Fidesz-KDNP) – Tények Röviden;

„Kemény cenzúra a facebookon” (pl. Lázár János migránsos videója); „Brüsszel hagyja jóvá a támogatást” (Nacsa Lőrinc Fidesz-KDNP) – Tények Extra

című anyagok arra utalnak, hogy május 6. és május 12. között a TV2 esetleg a túlerőben szerepeltette a Fidesz és a kormány álláspontját. Az EP-kampány alatt. Az NVB elnöke, Rádi Péter a panaszok elutasítására tett javaslatot, és több párhuzamos szálon is érvelt e mellett.

A Kúria idősebb Lomnici Zoltán vezette tanácsa tegnap hozott egy fontos döntést épp a csatorna ügyében, amikor mérsékelték a TV2-re korábban kiszabott NVB-s bírságot. A Kúria azt mondta ki, hogy

„a Kormány nem alanya a választási eljárásnak, tevékenysége a kampányidőszakban ugyanakkor érintheti a választással kapcsolatos viszonyokat, választási időszakban a helyi önkormányzatok és más állami szervek jogszabályban meghatározott feladatuk során végzett tevékenységét a kúriai döntések nem minősítették választási kampánynak.”



Ennek a tételnek alapján például arra jutottak, hogy amikor a TV2 a kormány vagy a miniszterelnök tevékenységéről számol be, akár arról, hogy mi a véleménye ezeknek a szereplőknek a migrációról az

„nem minősül választási kampánytevékenységnek”.



Ha viszont a kormányt és a migráns-ellenes üzenteit tolni nem kampány, akkor már nem is olyan kiegyensúlyozatlan a TV2 híradója. Maga a TV2 is ezzel érvelt, azt írták az NVB-nek, hogy „a kifogásolt közlések jelentős része kizárólag

a magyar miniszterelnök hivatalos külföldi látogatásáról,

a magyar miniszterelnök hivatalos magyarországi programjáról,

a magyar külügyminiszter hivatalos külföldi látogatásáról,

a magyar miniszterelnök-helyettes előadásáról,

a magyar kormány államtitkárainak, illetve szóvivőjének a Kormány tevékenységével kapcsolatos nyilatkozatairól

ad tárgyilagos tájékoztatást, ami alapján egyik közlés sem minősül választási kampányban való részvételnek.”

Az NVB elnöke a panasz elutasítására tett javaslatában külön ki is emelte, hogy nekik figyelembe kell venniük a Kúria új jogértelmezését.

A vita másik fontos szála a körül bonyolódott, hogy a TV2 hírműsorait milyen időszakban kell vizsgálni. A panaszban konkrét napok konkrét adásai szerepeltek, ezeknek egy részről már korábban döntött az NVB, el is marasztalták a TV2-t, de ugyanazért az elnök érvelése szerint nem büntethetnek kétszer. Ha viszont a már elítélt adásokat nem tekintik, és nem foglalkoznak a kormány tevékenységéről szóló anyagokkal sem, hiszen a Kúria szerint azok nem a kampányhoz tartoznak, akkor az elnök szerint nem maradt olyan érdemi anyag, ami alapján el lehetne marasztalni a TV2-t.

A testület 8 IGEN és 6 NEM szavazattal elfogadta az elnök előterjesztését, és nem marasztalta el a TV2-t a kampány során leadott hírműsorainak elfogultsága miatt.

Hogy a Kúria tegnapi döntésének, (amiben lényegében azt mondta, hogy a kormánypropaganda nem tekinthető kampánytevékenységnek) milyen hosszú távú, káros következményei lehetnek, azt Fazekas Tamás, a Párbeszéd Magyarországért NVB-s delegáltja külön kihangsúlyozta a vitában.

Az NVB pénteki ülésén elmarasztaltak viszont az érdi önkormányzati lapot, amiért megsértette az esélyegyenlőség elvét, amikor a május elején megjelenő számokban a következő anyagokat szerepeltette:

„Egymillió aláírás a bevándorlás ellen” – Simó Károly érdi FIDESZ-szóvivő sajtótájékoztatója;

„Országjáró találkozások” – Simó Károly az érdi FIDESZ-szóvivő sajtótájékoztatója;

„Az uniós választás helyben is fontos” – dr. Aradszki András (KDNP) országgyűlési képviselő, T. Mészáros András Érd Megyei Jogú Város polgármestere, továbbá Bogatin Attila, az Ága­-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesületének elnöke előadásainak összefoglalója;

„Folyamatosan javul a foglalkoztatottság” – dr. Aradszki András (KDNP) országgyűlési képviselő sajtótájékoztatója;

„A jövőnk a tét” – a FIDESZ érdi szervezete által szervezett fórum;

„Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz” – Azbej Tristan, az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps program megvalósításáért felelős államtitkár előadása.

A Veszprém Megyei Választási Bizottság egyébként eredetileg elutasította a panaszt, szerintük ugyanis NEM volt bizonyított, hogy az

„Érd Megyei Jogú Város önkormányzatának ingyenes terjesztésű hetilapja”



fejléccel megjelenő újságnak, aminek kiadásáért és terjesztéséért évi 100 millió forintot fizet az önkormányzat, „kiadója önkormányzati tulajdonban van, továbbá, hogy közpénz felhasználásával történt a kifogásolt lapok kiadása.”

Ezt a döntést az NVB megváltoztatta, de a lapra bírságot nem szabott ki.

Nem kapott bírságot az RTL Klub sem, ami kisípoltatta a Mi Hazánk kampányvideójából a „cigánybűnözés” szót, aminek a használata a csatorna szerint alkotmánysértő, de az RTL-t elmarasztalta a testület. Az NVB szerint a csatornának hozzájuk kellett volna fordulni, ha kifogásolják a Mi Hazánk kampányvideóját, de abban nem eszközölhettek volna változtatásokat.