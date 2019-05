Alabama kivégzett egy gyilkost egy nappal azután, hogy az élet védelme érdekében lényegében betiltották az abortuszt

Csütörtökön végrehajtották a halálos ítéletet Alabama államban a gyilkosságért elítélt Michael Brandon Samrán, egy nappal azután, hogy a szövetségi állam olyan törvényt fogadott el, ami az emberi élet szentségére hivatkozva lényegében betiltotta az abortuszt.

A New York Times riportja szerint az alabamai konzervatívok között is sokan vannak, akik szerint az abortusztilalom és a halálbüntetés alkalmazása ellentétben áll egymással. Az egyik, abortusz szigorításáért lobbizó konzervatív csoport vezetője például nyilatkozott is az újságnak, azt mondta, hogy ő ugyanazon az alapon ellenzi a halálbüntetést, amiért az abortuszt, szerinte ugyanis az emberi élet az anyaméhben, és azon kívül is szent, így annak kioltása mindenképpen bűn.

A szövetségi államban további 176 ember van, akit halálra ítéltek, közülük sokan már több mint 20 éve várnak a halálsoron. (New York Times)