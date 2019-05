Csődbe ment Jamie Oliver étterembirodalma, de a budapesti Zsidai-éttermeket állítólag ez nem érinti

A brit nagykövet, Zsidai Roy és Jamie Oliver a Vár-beli Jamie's Italian 2018. április megnyitóján

Hiába áldozott rá nemrég hatalmas összeget a privát vagyonából, csődbe ment az egyik leghíresebb tévéséf hazai étterembirodalma. A brit sajtó most jelentette, hogy csődgondnokot neveznek ki Jamie Oliver étteremhálózata, így a 23 nagy-britanniai Jamie's Italian étterem, illetve a Fifiteen és a Barbecoa néven futó vendéglátóhelyek élére. Maga Oliver azt nyilatkozta, hogy mélyen elszomorítja a dolog.



A csőd nem volt előzmény nélküli. A belvárosi, középáron - brit értelemben vett középáron - jó minőséget és igényes alapanyagokat kínáló éttermek piacán akkora a verseny, hogy Oliver több versenytársa is helyek sorának bezárásra kényszerült az utóbbi hónapokban. Ő maga pedig hiába bizonyult rendkívül népszerű tévészakácsnak és sikeres, egyedi stílusú szakácskönyvszerzőnek, vendéglátós üzletemberként sorozatban szenvedi el a veszteségeket. Tavaly azt nyilatkozta, hogy 2014. óta 90 millió fontot, vagyis 33,5 milliárd forintot bukott el a magánvagyonából.

Magát az étteremláncát hónapok óta árulta eredménytelenül. De tavaly nyáron már eleve csak úgy tudta megmenteni a csődközeli helyzetbe került birodalmat, hogy hirtelen 13 millió fontot tolt bele a magánvagyonából, miután már bezárt 12 éttermet és elbocsátott 600 embert.

A képhez hozzátartozik, hogy Oliver licenszeléssel foglalkozó, illetve médiacége továbbra is nyereségesek. (Előbbi a nevével ellátott konyhai eszközök és egyéb tárgyak bevételeit kezeli, utóbbi a tévés projektjeit.)

A Balfasz Szakács és a Meztelen Szakács budapesti csúcstalálkozója. Innen csak lefelé vitt az út az utóbbinak.

Jamie Oliver csődje azért is érdekes, mert az ismert budapesti vendéglátós, Zsidai Roy két Jamie Oliver neve alatt futó éttermet is üzemeltet, egyet a Várban, egy pizzériát pedig a Bulinegyedben. A Zsidai csoporttól úgy értesültünk, hogy Oliver cégének vezérigazgatója egy hétfői köremailben nyugtatta meg a külföldi franchise-éttermek üzemeltetőit, miszerint a csőd a nemzetközi bizniszt nem érinti. A budapesti helyek jól futnak, továbbra is Jamie Oliver nevével - tudtuk meg Zsidaiéktől.



Az első budapesti Jamie's megnyitója igazán vicces médiaesemény volt, ezt írtam róla annak idején.