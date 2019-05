Örmény játékosa nélkül utazik a bakui Európa Liga-döntőre az Arsenal, az életét féltik

Kihagyja keretéből az örmény Henrikh Mkhitaryan-t az Arsenal az azerbajdzsáni Bakuban megrendezésre kerülő Európa Liga-döntő előtt, mert attól tartanak, hogy merénylet áldozata lehet.

Henrikh Mkhitaryan Fotó: Matteo Ciambelli/NurPhoto

Az Arsenal a Chelsea ellen játszik a második legrangosabb európai trófeáért jövő hét szerdán. A klub közleményben jelezte, csalódott, amiért egyik legjobbját lesz kénytelen nélkülözni, de a játékossal és családjával folytatott egyeztetés nyomán ezt a végleges döntést hozták. Az Arsenal jelezte ugyanezt a szervező UEFA felé is mély aggodalmával együtt.

A két kaukázusi volt szovjet tagköztársaság közötti konfliktus még a szovjet időkből ered, de napjainkig véres harcok jellemzik.

„Szomorúak vagyunk, amiért egy játékosnak ki kell hagynia egy ilyen fontos kupadöntőt. Ilyesmit ritkán fordul elő egy karrier során” - írták.

Mkhitaryan ugyan nem mindig kezdő, de fontos játékosa a csapatnak: a Premier League-ben 25 meccsen játszott a szezonban, 6 gólt lőtt, és az Európa Liga-sorozatban is egy híján minden meccsen játszott, ráadásul a rutinja is jól jönne: két éve a Manchester United színeiben nyert is már Európa Ligát.

Az UEFA meglehetősen arrogánsan reagált a döntésre. Azt írták, hogy az azerbajdzsáni kormánnyal egyeztetve a legmagasabb szintről kaptak megerősítést arra vonatkozóan, hogy a játékos biztonságát nem fenyegeti majd veszély. Azt is írták, hogy a garanciák mellett részletes biztonsági tervet is kidolgoztak.

Az Arsenal nevében közölték továbbá, hogy a klub elismeri igyekezetüket az azeri kormánnyal együtt, de végül mégsem nevezi a játékost. A szövetség tiszteletben tartja a klub döntését. Arról nem írtak, hogy vajon elvárható-e egy játékostól, hogy a játékra koncentráljon, miközben menekítési terv áll készen arra az esetre, ha az életére törnének.

Mkhitaryannak ez a második meccse idén, amit biztonsági okok miatt ki kellett hagynia: a csoportkörben a Qarabag elleni idegenbeli mérkőzést hagyta ki hasonló okokból, de annak persze messze nem volt akkora tétje, mint a jövő heti finálénak. (CNN)