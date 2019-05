Újabb csipgyártó függesztette fel az együttműködést a Huaweivel

Amerikai technológiai vállalatok után immár egy európai székhelyű csipgyártó, az ARM is felfüggesztette az együttműködést a kínai Huaweivel, amit az amerikai titkosszolgálatok évek óta azzal gyanúsítanak, hogy a kínai hírszerzésnek dolgozik.

A képen ugyan egy kínai fejlesztésű csip, a StarDragon látható, de ez is az ARM architektúráját használja. A brit csipgyártó döntése jelentős érvágás a Huaweinek. Fotó: Wu ming/Imaginechina

A BBC birtokába került belső feljegyzések szerint a cég utasította munkatársait, hogy "szakítsanak meg minden aktív kapcsolatot, támogatást, folyamatban lévő ügyet" a Huaweivel és leányvállalataival.

Ez megint jelentős érvágás a mobiltelefonokat és a mobilhálózatok működéséhez szükséges eszközöket is gyártó Huaweinek: a világban használt mobiltelefon-processzorok jelentős része az ARM dizájnján alapul. Vagyis az ARM bojkottja azt is megnehezítheti, vagy akár el is lehetetleníti, hogy a Huawei saját fejlesztésű csipekkel váltsa ki a külföldről beszerzett alkatrészeket. (Via BBC)