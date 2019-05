Újabb szaftos részletek helyett egy Európáról szóló dalt jelentetett meg a német humorista, aki már a botrány előtt ismerte az ibizai videót

Olyan sokan várták, hogy Jan Böhmermann német humorista szerda este 20:15-kor újabb részleteket hozzon nyilvánosságra Heinz-Christian Strache volt FPÖ-vezér ibizai éjszakájáról, hogy amikor eljött a nagy pillanat,

az erre létrehozott oldal, a dotheyknowitseurope.eu egyszerűen lehalt a túlterheléstől. A humorista azok között volt, akik még azelőtt láthatták az osztrák alkancellárt megbuktató felvételeket, hogy azokat a Spiegel és a Süddeutsche Zeitung múlt pénteken nyilvánosságra hozták volna.

Legalábbis egy hónappal a botrány kirobbanása előtt Böhmermann már azzal viccelődött egy díjátadóra küldött videóüzenetben, hogy azért nem tudott elmenni, mert „épp bekokózva és Red Bulltól beállva lógunk néhány FPÖ-s haverral Ibizán, egy orosz oligarchavillában, és arról tárgyalunk, hogyan vehetném meg a Kronen Zeitungot”. A legutóbbi műsorát pedig, egy nappal a felvitelek nyilvánosságra jutása előtt, azzal zárta: lehet, hogy holnap Ausztria lángolni fog.

Jan Böhmermann Fotó: BRITTA PEDERSEN/dpa Picture-Alliance/AFP

Szóval amikor kiírta a Twitterre, hogy szerda estére valami különlegességgel készült, mindenki olyan felvételekre számított, amin a bevodkázott Strachéék még kínosabban viselkednek az áloligarchák előtt. Johann Gudenus, az FPÖ most lemondott frakcióvezetője, aki szintén ott volt az ibizai találkozón, annyira tartott attól, hogy esetleg kábítószerezéssel kapcsolatos részletek kerülnek, hogy egy keddi interjúban inkább magától bevallotta, hogy szándékosan és akaratlanul is bizonyos anyagok hatása alatt állt. Egyébként a pártjából is pont azért lépett ki, hogy megelőzze a bajt.



Ehhez képest nagy csalódást okozott, hogy a féktelenül bulizó szélsőjobboldaliak helyett kedd este csak a Do they know it’s Europe című dal jelent meg Böhmermann műsorának oldalán, amiben különböző országok komikusai Európáról énekelnek. (Magyarországot Villám Géza szólaltatta meg).

Közben az osztrák sajtó azt találgatja, kik állhatnak a kormánykoalíciót szétrobbantó videók mögött. A Standard egy Münchenben élő osztrák magánnyomozót, Julian H.-t emlegeti, aki tolmácsként lehetett ott a villában. Valamint felmerült egy bécsi ügyvéd is, akinek az volt a feladata, hogy vegye fel a kapcsolatot Johann Gudenusszal, aki végül Ibizára vitte Strachét. 2017 márciusában ez az ügyvéd mesélt először az FPÖ-s politikusnak az állítólagos orosz milliárdosnőről, aki megvenné az egyik telkét.