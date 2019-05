Több ezer magyar diák követelte, hogy végre történjen valami klímaügyben

A Fridays For Future május 24-i tüntetésén több ezer magyar diák követelte, hogy a politika végre tegyen lépéseket a klímakatasztrófa megelőzéséért. Fotó: akiraly

- Kinek a bolygója?

- A MIÉNK!

- Kinek a jövője?

- A MIÉNK!

- Kinek a bolygója?

- A MIÉNK!

- Kinek a jövője?

- A MIÉNK!

- Mit akarunk?

- (Zavart pusmogás)

- Mikor akarjuk?

- MOST!!! Pedelluslelkületű olvasóink akár legyinthetnek is, hogy lám, ezek az iskolakerülő hülyegyerekek azt se tudják, mit akarnak.

Tévednek.

A zavart pusmogás árulkodóbb annál, amit később skandáltak, amikor már belemelegedtek, hogy "klímavédelmet". Bár a Greta Thunberg tiltakozása által ihletett Fridays for Future nemzetközi mozgalomhoz csatlakozók átlagéletkora ránézésre alulról súrolja a 15-öt, ezek a fiatalok tudják, hogy a klímaváltozás problémájára nincs egyszerű válasz. "Vannak kétségeim a tüntetéssel kapcsolatban" - kezdi például felszólalását a Kossuth téren Paulo Gergely, a B-történetek blog szerkesztője, aki szerint az ilyesfajta tiltakozásnak eleve vannak korlátai. Arra ugyan jó, hogy nyomást gyakoroljanak a politikusokra, de magát a rendszert "emberek milliói tartják fenn a leghétköznapibb döntéseikkel".

"Ez a harc nem az ilyen eseményeken fog eldőlni, hanem amikor arról döntünk, hogy a szupermarketben vásárolunk vagy a piacon, amikor autóba ülünk tömegközlekedés helyett, amikor megvesszük a jegyet a fapadosra, amikor kétévente lecseréljük a mobiltelefonunkat" - mondta.

A tüntetés német felszólalója, a Magyarországon tanuló Quirin Schneider is mindannyiunk egyéni felelősségét hangsúlyozta. Fiatal közönségét életszerű példákkal igyekezett ráébreszteni erre. "Hajnal négy, részeg vagy és éhes, amikor meglátod azt az arany M-et. Mind tudjuk, hogy a McDonald's árt a klímának, de aztán azt gondoljuk: szarunk rá" - kezdte, majd pár hasonló példa után odáig jutott, hogy most viszont azt látja a tévében, hogy "gyerekek rettegnek, és áldozzák fel azt, ami a legértékesebb: a tanulást", mert már "nem szarhatjuk le!".

A Fridays For Future-rel szemben állandó kritika, hogy a diákok iskola helyett járnak tüntetni. Már Greta Thunberget is ezzel támadták, amikor 2018 augusztus végén még egyedül tüntetett a stockholmi parlament lépcsőjén. "Gréta bajkeverő, nem hallgat a felnőttekre" - mondta róla egyik tanára, Benjamin Wagner, de aztán azt is hozzátette, hogy "éppen teljes sebességgel száguldunk a katasztrófa felé, ebben a helyzetben az egyetlen ésszerű megoldás a mértéktelenség". Mint amikor Emma Thompson egy, az Oxford Circus közepén felállított rózsaszín vitorlásról kiabálja azt, hogy "itt állunk a józan ész apró szigetén", és igaza van.

Magyarországon tanuló kanadai és amerikai diákok is csatlakoztak a tüntetéshez. Fotó: akiraly

Az iskolapad helyett a tüntetést választókkal szembeni kritikákra két kanadai és egy amerikai diáklány még ennél is jobb választ adott. "Az iskolában nem tanítanak a klímaváltozásról" - mondták. Pénteken még vagy ötezer kortársuk gondolta úgy, hogy megéri feláldozni egy napot az oktatásukból arra, hogy hallassák a hangjukat, és elmondják, hogy amúgy tudják, hogy személyes felelősségük is van a klímaváltozás elleni harcban, de egyben figyelmeztessék is a törvényalkotókat, hogy ideje nekik is komolyan venni. Különben, mint mozgalmuk weboldalán is írják, "minek tegyenek erőfeszítéseket azért, hogy tanultak legyenek, ha a kormányok nem hallgatnak a tanult emberekre?".

Hartmann Johanna és Székely Anna Lívia, a tüntetés főszervezői a Deák téri gyülekezőn. Fotó: akiraly

Így hát inkább tüntetéseket szerveznek, pedig mondjuk itt, Magyarországon az éppen hatályos gyülekezési törvény abszurd, szólás- és gyülekezési szabadságot aránytalanul korlátozó rendelkezései szerint a tüntetés bejelentője személyesen, saját vagyonával felel azért, ha netán bármilyen rendzavarás törne ki. Hartmann Johanna, a pénteki tüntetés bejelentője ezért is kérte külön még a gyülekező alatt nagyjából húsz gimnazista segítőjétől, hogy azonnal hívják, ha bármi probléma adódna. De nem adódott. Ezek a fiatalok nem csupán artikuláltak, de rendkívül jólneveltek is voltak.