„Az iskolában nem tanítanak a klímaváltozásról” – Budapesten is iskola helyett tüntetnek a diákok

Péntek délelőtt kezdődik Budapesten a nemzetközi klímasztrájk helyi eseménye: a nap folyamán a világ számos városában tüntetnek majd diákok, azt követelve, hogy a kormányok vegyél komolyabban a klímaváltozást, és tegyenek többet a megfékezéséért.

A budapesti helyszínről Király András jelenti: "Kérlek, ha rendzavarót láttok, vagy párttranszparenseket, határozottan szóljatok rájuk, hogy ez most nem erről szól. Ha nem hagyják abba, hívjatok, vagy szóljatok a rendőröknek" - üdvözölte a gyülekező szervezőket Hartmann Johanna, aki a tüntetés bejelentőjeként az új gyülekezési törvény alapján személyesen is felel azért, hogy ne legyen rendbontás, károkozás. Fél tízkor még főleg a láthatósági mellényes szervezők gyülekeznek, de már itt van egy lelkes külföldi különítmény is.

Fotó: akiraly

A lányok nem véletlenül tartanak angol nyelvű transzparenseket: ketten Kanadában,egyikük az USA-ban született, de Magyarországon tanulnak. De nem azt, amit szerintük tanulniuk kéne. "Az iskolában nem tanítanak a klímaváltozásról" - mondják, pedig szerintük ennél nincs fontosabb és aktuálisabb probléma.Ezért gondolják úgy, hogy most fontosabb itt lenniük,mint az iskolában.

A tüntetők fél 12-ig gyülekeznek a Deák téren, hogy aztán a Parlament elé vonuljanak, ahol délután kettőig tart a program.

A pénteki eseményekről később részletesen is beszámolunk. A hetek óta tartó budapesti klímatüntetések szervezőivel korábban hosszasan beszélgettünk, azt itt lehet elolvasni.