588 milliárd forintnyi orosz vagyont fagyasztottak be Magyarországon

A HVG információi szerint a NAV húsz alkalommal fagyasztott be olyan, Magyarországon található vagyonelemet – például számlát, ingatlant, ingóságot, üzleti részesedést –, amely kapcsolatba hozható az Európai Unió Oroszország és Fehéroroszország ellen hozott szankcióival. Az uniós tiltólistán jelenleg nagyjából 2400 magánszemély és szervezet neve szerepel: Vlagyimir Putyin orosz elnök mellett a vezető politikusok, oligarchák, állami propagandisták, félkatonai szervezetek, bankok, valamint rengeteg orosz vállalat is. Magyarországon tehát húsz alkalom volt, amikor az érintett szereplők valahogy megjelentek és az adóhatóság ezért beavatkozott.

Bár a szám nem túl nagy, az érték óriási: az invázió 2022-es megindításától idén március 12-éig nagyjából 588 milliárd forintot (körülbelül 1,5 milliárd eurót) tett ki a Magyarországon korlátozással érintett vagyon összege – írja a HVG. A NAV adatvédelmi okokból nem árulta el, kiknek a vagyonelemeiről van szó, de az értékből ki lehet következtetni, hogy szerepel a listán a Sberbank magyarországi vagyona, valamint azok a beszerzések is, amelyek a paksi atomerőmű vagy a hármas metró működtetéséhez szükségesek.

photo_camera Fotó: JURE MAKOVEC/AFP

Ebből pedig az is világos, hogy a listán szereplő tételek egy része felmentést is kapott. Nem is keveset: mindössze néhány milliárd forint értékű tulajdon nem kapott semmiféle engedményt, miközben 201 milliárd forintnyi vagyont teljesen, a maradék több mint 380 milliárdot pedig pontosan meg nem határozható mértékben mentesítették. „Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a zárolt összegek és tulajdonok végül részben vagy teljes egészében hozzáférhetővé váltak” – mondta Németh Csaba, a BDO Legal Jókay Ügyvédi Iroda finanszírozási jogi csoportját vezető ügyvéd a HVG-nek.