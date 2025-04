Trump további 50 százalékos vámmal fenyegeti Kínát

„Tegnap Kína 34%-os megtorló vámokat vezetett be, a már így is rekordmagas vámjaik, nem pénzbeli vámkorlátozásaik, a vállalatok illegális állami támogatása és a hosszú távú, nagyszabású valutamanipuláció mellett — mindezt annak ellenére, hogy figyelmeztettem: minden ország, amelyik az Egyesült Államok ellen további vámokkal Torol meg, túl azon, hogy már eddig is hosszú ideje visszaél a velünk szembeni vámokkal, azonnal új és jelentősen magasabb vámokkal fog szembesülni, az eredetileg bevezetetteken felül” – írja Donald Trump a Trush Social nevű platformján, majd így folytatja:

„Ezért, ha Kína holnapig, 2025. április 8-ig nem vonja vissza a meglévő kereskedelmi visszaéléseik felett most bevezetett 34%-os emelést, Kínára az Egyesült Államok 50%-OS TOVÁBBI vámokat fog kivetni, amik 2025. április 9-én lépnek életbe.”

Kína válaszként bevezetendő, további 34 százalékos vámja az amerikai árukra csütörtökön lép életbe, de más korlátozásokat is bejelentettek a vám mellett. A Kínai Államtanács Vámbizottsága közleményében azt írta: „Az Egyesült Államok ezen gyakorlata nincs összhangban a nemzetközi kereskedelmi szabályokkal, súlyosan aláássa Kína törvényes jogait és érdekeit, és tipikus egyoldalú zaklatás.”

Trump most azt ígéri: „Emellett minden, Kína által kezdeményezett tárgyalást azonnal megszakítunk! Más országokkal, amik szintén tárgyalásokat kértek, a megbeszélések azonnal megkezdődnek. Köszönöm a figyelmet!”

photo_camera Donald Trump elnöki rendelettel állítja fel a DOGE-t az Ovális Irodában 2025. január 20-án. Fotó: Jim Watson/AFP

Donald Trump a vámjaival világszerte zuhanó tőzsdéket, recessziós félelmet és teljes bizonytalanságot okozott, miközben nem világos, hogy ennek mi értelme lehetett. Miközben az amerikai tőzsde tovább gyengül, Trump kitart a vámháborúja mellett. Az EU ajánlata az USA-nak: kölcsönösen 0 százalékos vám az ipari termékekre.