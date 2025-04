Észak-Korea elismerte, hogy katonákat küldött a kurszki frontra

Észak-Korea elismerte, hogy katonákat küldött az orosz-ukrán háborúba. Az észak-koreai hadsereg az állami hírügynökségen keresztül tájékoztatta a világot, hogy katonái Kim Dzsongun parancsára segítettek az orosz hadseregnek „teljesen felszabadítani” Kurszk régiót.

A közlemény szerint Észak-Korea az Oroszországgal kötött kölcsönös védelmi szerződés értelmében küldött katonákat a frontra. A két ország így demonstrálta „szövetségét és testvériségét”, a „vérrel bizonyított barátság” pedig nagyban hozzájárul a kapcsolat jövőbeli kiterjesztéséhez is. Észak-Korea azt is világossá tette, hogy ismét támogatja majd az orosz hadsereget.

photo_camera Vlagyimir Putyin és Kim Dzsongun 2024 júniusában Fotó: VLADIMIR SMIRNOV/AFP

Az észak-koreai bejelentés nem sokkal azután érkezett, hogy Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök közölte, több mint 12 ezer észak-koreai katona vett részt a háborúban.

Oroszország szombaton jelentette be, hogy teljes mértékben visszafoglalta a kurszki területet, ami ellen 2024 augusztusában indítottak az ukránok meglepetésszerű támadást. Az ukrán hírszerzés már tavaly októberben jelezte az észak-koreai egységek érkezését, később videókat is közzétettek hadifogságba eső koreaiakról. A dél-koreai hírszerzés szerint nagyjából 14 ezer észak-koreai katonát vetettek be az ukrán hadsereg ellen Oroszországban. (via BBC)