Több ezer uniós állampolgár nem tudott szavazni Nagy-Britanniában, mert a hatóságokat váratlanul érte, hogy megtartják az EP-választásokat

Csütörtök este befejeződött az európai parlamenti választás Nagy-Britanniában, ami eleve csak azért kellett megtartani, mert nem tudták időben összehozni a Brexit-megállapodást. De az eredményeket csak vasárnap este közlik, miután az összes többi EU-tagállamban is befejeződik a szavazás.

A Nagy-Britanniában élő külföldi EU-s állampolgárok közül sokan nem tudták leadni szavazatukat, mivel nevük nem szerepelt a választói listán.

A kormány csak május 7-én jelentett be, hogy az országban mégis megtartják az EP-választást. A brit választási bizottság most azzal magyarázta a hibákat, hogy a kormány csak nagyon rövid idővel a csütörtöki szavazás előtt jelentette be Nagy-Britannia részvételét az EP-választáson, és ez „befolyásolta azt az időszakot, amely alatt az EU-s állampolgárokban tudatosodott”, hogy ha a brit EP-választásokon akarnak részt venni, akkor egy megszabott jogi eljárással át kell jelentkezniük a brit választói névjegyzékbe.

Egy jogi szakértő a Guardiannek azt mondta, hogy a brit kormány diszkrimináció címén perelhető. Anneli Howard szerint már az is tiltott megkülönböztetést jelent, hogy a külföldi EU-állampolgároknak szavazati joguk nagy-britanniai gyakorlásához formanyomtatványokat kellett kitölteniük, miközben a brit állampolgárok esetében erre nem volt szükség.

A The3Million nevű kampánycsoport, amely a Nagy-Britanniában élő mintegy 3 millió külföldi EU-állampolgár érdekképviseletére alakult, csütörtök esti közleményében felháborítónak nevezte a történteket, és teljes körű vizsgálat megindítását követelte. Szerintük több ezer embert érinthet az ügy.



A konzervatív párti brit kormány már nem tervezte a részvételt az idei EP-választásokon, mivel ha sikerült volna tartani az eredeti menetrendet, a brit EU-tagság március 29-én megszűnt volna.

A Brexit feltételrendszerét rögzítő, az EU-val novemberben kötött megállapodást a londoni alsóház azonban eddig háromszor elvetette, és Theresa May emiatt kétszer is kezdeményezte a kilépés elhalasztását. Az április 10-én tartott soron kívüli EU-csúcs döntése alapján a jelenlegi haladék október 31-ig tart. Ennek feltételéül azonban az EU azt szabta, hogy ha a brit parlament május 22-ig nem ratifikálja a kilépési megállapodást, Nagy-Britanniának részt kell vennie az európai parlamenti választáson. Ha London erre nem lett volna hajlandó, akkor a brit EU-tagság június 1-jén megállapodás nélkül megszűnt volna. (Guardian/BBC/MTI)