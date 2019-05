Tovább tombol a központi sajtószabadság: egy a tábor, egy a címlap

Tizenhat megyei lap online (és print) kiadásának címlapja ugyanazzal a címmel és ugyanazzal a képpel, ugyanazzal az Orbán-interjúval indult 2019. május 25-én. (A Kisalföld és a Délmagyar címlapját már lusták voltunk bemontázsolni, meg a kicsit eltérő dizájn miatt nehezebben is illeszthető, de azok is ezzel az anyagal indultak, nyilván. Sőt, a Magyar Nemzetet és a Borsot is betehettük volna, hogy kerek húsz lap legyen.)



Nem könnyű ilyen médiaellenszélben kormányozni, az zicher, az elkeseredett kormányfő éppen tegnap fakadt ki a Bild című német bulvárlapnak:

Kérdés: „– A gazdaság jól áll, Magyarország sajtószabadsága ugyanakkor egyre rosszabbul.”



Orbán: „– Ezen a vádon Magyarországon mindig jót nevetnek az emberek. Engem a média minden felületén élesen kritizálnak. Jó volna, ha egyszer hátszelem lenne a magyar sajtóban, mert most folyton ellenszélben haladok.”

Hát, emberek, nevessünk egy jót.



Idetartozó hír, hogy a Népszava szerint éppen a további központosítást tervezik a már minden elképzelhetőnél központosítottabb, központi tulajdonoshoz, központi menedzsment alá központosított, központilag szerkesztett, központilag központosított kormánymédiában: a Közép-európai Sajtó és Média Alapítvány (KESMA) alá tartozó lapok cikkeinek még nagyobb részét állítanák elő központilag, és jobban belesimítanák a csoportba a két legnagyobb regionális lapot, a Kisalföldet és a Délmagyart. Sőt, az is szóba került, hogy akár megszűnnének a vészesen csökkenő példányszámú megyei lapok, és

2020-től egy központilag szerkesztett újság foglalná el a helyüket.

Egy még központilagabbul szerkesztett, országos szupra- és pszeudomegyei lapot aztán valószínűleg már könyebben lehetne továbbközpontosítani.