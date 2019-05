Valóságos óriás ebben az apró világban: a kürtállatka

Az egysejtűek lenyűgöző világát bemutató sorozatunkban a héten a kürtállatkák életébe merülünk alá. A felvételeket Becz Álmos, az ELTE biológushallgatója készítette. Az aláfestő zenét a 12z-ből is ismert Szabó Bálint alkotta meg a Gosheven névre keresztelt szólóprojektjében.

Abban, hogy mit is láthatunk a felvételen, Álmos segített eligazodni minket:

„Biztos láttatok már koszosnak tűnő, barna köveket a folyók mentén. Mikroszkóppal nézve ugyanezeket a köveket, kiderül, hogy egyáltalán nem csúnyák: a rajtuk megjelenő látvány parányi erdőkkel tarkított hegységekre emlékezet, csak itt a fák és cserjék helyett kovamoszatbokrokat találunk. Most egy ilyen mikroszkopikus rengetegbe tekintünk be.

A felvételen látható nagy, trombita formájú egysejtűek a kürtállatkák. Az ehhez hasonló mikroszkopikus tájakat gyakran ők uralják. Ebben az apró világban valóságos óriásnak számítanak, megnőnek akár egy milliméteresre is. És bár vannak annyira jó úszók, mint a legutóbb bemutatott papucsállatkák, mégis merőben más életmódot folytatnak. Legszívesebben letelepednek valahol, és lakócsöveket építenek (0:38-nál látható), melyekre aztán kosz tapad rá, hogy akár apró hódvárakra is emlékeztethetnek.

Gyakori látvány, ahogy apró otthonukból hosszan kinyúlva kavarják maguk körül a vizet, abban bízva, hogy így találnak majd valami ehetőt. És bármennyire is jámbor teremtménynek tűnhetnek, valójában nem azok: mindent felfalnak, ami befér a sejtszájukba, néha még saját fajtársaikat is. Fontos szerepük van abban is, hogy maguk mögött hagyott otthonuk lakóhelyként szolgálhat más apró élőlények számára.

A kürtállatkák világa ennél persze sokkal összetettebb, nagyon sok fajuk létezik. Most főleg csak a tegzes kürtállatkáról (Stentor roeseli) volt szó, de léteznek kék, illetve zöld fajok is.”



