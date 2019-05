Jól megmondták a pártok listavezetői, miután bedobták a szavazatukat az urnába

Orbán Viktor délelőtt már leszavazott, de mi a helyzet az ellenzékkel, illetve a pártok listavezetőivel? Délig ők is az urnákhoz álltak, volt, aki családdal, más a kutyáját is vitte, megint más szólóban, és volt, aki mondott is pár szót. Íme, a szavazó politikusok, reggeltől délig:

Munkáspárt:

Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnöke leadja szavazatát Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Momentum:

Cseh Katalin, a Momentum EP-listavezetője kilép a szavazófülkéből, mielőtt leadja szavazatát Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

“Menjetek el szavazni, éljetek az állampolgári jogaitokkal” - mondta Cseh Katalin egy Facebookra feltöltött videójában a szavazata leadása után. “Megtszünk mindent azért, hogy egy hiteles, európapárti, korrupcióellenes alternatívát kínáljunk” - folytatta. “Nagyon fontos választás ez, és mindenkire szükség van” - fejezte be.



Demokratikus Koalíció:

Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) EP-listavezetője és férje, Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke, mellettük gyermekeik, Anna és Tamás Fotó: Mohai Balázs/MTI/MTVA

Dobrev Klára, aki férje, Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke és két gyermekük társaságában szavazott, az újságíróknak azt mondta, az elmúlt években megtanulták, hogy "nincs vége, amíg nincs vége", az utolsó pillanatig küzdeni kell. A politikus hangsúlyozta, hogy minden szavazat számít. Dobrev Klára úgy fogalmazott: a felmérések alapján pártjuknak van a legnagyobb esélye arra, hogy elvegyen még egy szavazatot a Fidesztől, ezért arra bíztat mindenkit, hogy voksoljon a Demokratikus Koalícióra.

MSZP-Párbeszéd:

Tóth Bertalan, a Magyar Szocialista Párt (MSZP) elnöke, az MSZP-Párbeszéd EP-listavezetője leadja a szavazatát Fotó: Sóki Tamás/MTI/MTVA

Európa maradjon a béke kontinense, ezért támogatjuk a szociális és környezetbarát Európát, amelyet az MSZP-Párbeszéd közös programjában megfogalmaztunk - mondta újságíróknak Tóth Bertalan, a pártszövetség Európa Parlamenti (EP) listavezetője, miután vasárnap délelőtt leadta szavazatát az EP-választáson, a pécsi 032. Szavazókörben.

Az MSZP elnöke hangsúlyozta, a közös lista azt az új baloldali politikát képviseli, amely a szociális ügyekről az európai minimálbérről, minimál-nyugdíjról, a minimál családi pótlékról, valamint a klíma- és környezetvédelemről szól. Hozzátette: ezért szavazott az MSZP-Párbeszéd listájára. Közölte az eddigi eredmények azt mutatták Európában, hogy a baloldali és a zöld erők erősödtek, mint mondta nagyon bízik abban, hogy a magyarországi választásoknak is ez lesz a végeredménye.

Álláspontja szerint, csak egy együttműködő szociális és környezetbarát Európa tudja garantálni az EU tagországaiban, köztük a Magyarországon élők biztos megélhetését és a jövő biztonságát.

Jobbik:

Gyöngyösi Márton, a Jobbik EP-listavezetője felesége, Ágnes és fiuk, Huba társaságában leadja szavazatát az európai parlamenti választáson Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

A Fidesz alternatívájaként beszélt a Jobbikról Gyöngyösi Márton, a párt alelnöke, frakcióvezetője, európai parlamenti (EP-) listavezetője vasárnap, miután Nagykovácsiban leadta voksát. A listavezető mindenkit szavazásra biztatott. Sorsdöntőnek nevezte a választást, mondván, meg kell állítani Magyarország utóbbi években elindult nemzetközi elszigetelődését, és olyan képviselőket kell Brüsszelbe küldeni, akik hatékonyan érvényesítik a nemzeti érdeket a következő hétéves uniós költségvetés tárgyalásain.

Hangsúlyozta: azt döntjük el, hogy Magyarország az EU tagja maradjon-e és ott teljes hatékonysággal tudja-e képviselni nemzeti érdekeinket. Az ellenzéki politikus örömét fejezte ki a magas választási részvétel miatt, mindenkit voksolásra bíztatott, reményének adva hangot, hogy a jogosultak többsége urnához járul.

Hangsúlyozta, a Jobbik szerint is fel kell lépni a migráció ellen, ehhez viszont vissza kell állítani a határőrséget, valamint át kell világítani a letelepedési kötvénnyel vagy más módon Magyarországra érkezetteket és a nyugatra távozott magyarok helyére érkező "migránsmunkásokat".

Kérdésre válaszolva már azt is csodának nevezte, hogy a Jobbik a kormányzat támadásai ellenére megmaradt, utalva a számvevőszéki bírságokra és "a Fidesz propagandagépezete" ellen nyert mintegy kétszáz sajtóperre.

Óriási siker lesz, ha - az öt ével ezelőttihez hasonlóan - három EP-mandátumot szereznek, és kudarcként élné meg, ha ennél kevesebbet - mondta. Egy másik kérdésre válaszolva kizárta, hogy a Jobbik a Fidesszel egy pártcsaládban politizáljon az EP-ben, hozzátéve: a választás eredményétől függően, értékrendi alapon döntik el, melyik brüsszeli frakcióhoz csatlakoznak.



LMP:

Vágó Gábor, a Lehet Más a Politika (LMP) EP-listavezetője párjával szavaz az európai parlamenti (EP) választáson a fővárosban Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Az LMP európai parlamenti (EP) választási listavezetője mindenkit szavazásra buzdít, akinek van véleménye arról, hogyan védhető meg a bolygó a klímaváltozástól, hogyan tehető igazságosabbá Európa és hogyan szabadítható meg az EP a nagyvállalatok uralmától.

Vágó Gábor a demokrácia ünnepének nevezte a szavazásokat újságíróknak nyilatkozva azt követően, hogy vasárnap leadta szavazatát a főváros II. kerületének egyik szavazókörében. Már csak néhány óra van hátra arra, hogy döntést hozzunk azokról a kérdésekről, amelyek az egész bolygó jövőjét meghatározzák - fogalmazott -, "most még van lehetőség, hogy megállítsuk a klímaváltozást".

Mint mondta, akinek van véleménye, de mégsem megy el szavazni, "az magára vessen a következő öt évben". Az olyan célkitűzések ugyanis, mint például a tisztességes munkáért tisztességes bért!, csak akkor kapnak erős képviseletet, ha minél többen szavaznak.

Vágó Gábor, aki párjával és kutyájával érkezett a szavazókörhöz, megemlítette azt is: ez az első alkalom, hogy nem szülővárosában, Kecskeméten szavaz. Megjegyezte: sajnálja, hogy most a voksolás után nem tud a kampánystábjával a kedvenc helyükön sörözni, de reményét fejezte ki, hogy a következő sört a társaság már Brüsszelben ihatja meg.

Mi Hazánk:

Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke, EP-listavezetője leadja szavazatát az európai parlamenti választáson Ásotthalmon Fotó: Rosta Tibor/MTI/MTVA

Fidesz-KDNP:

Trócsányi László igazságügyi miniszter, a Fidesz-KDNP EP-listavezetője leadja szavazatát családja körében Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Optimista vagyok - mondta Trócsányi László, a Fidesz-KDNP listavezetője, igazságügyi miniszter a részvételi adatokra és az eredményekre vonatkozó újságírói kérdésre, miután vasárnap családja körében leadta voksát az európai parlamenti választáson a főváros XII. kerületében.

Trócsányi azt mondta: úgy gondolja, sokan fognak elmenni szavazni, az EP-választás tétjét sikerült elmondani a választópolgároknak. Hozzátette: nemcsak Magyarországon, hanem egész Európában többen fognak választani mint öt évvel ezelőtt. "Pontosan mennyien, azt majd meglátjuk, de azt gondolom az öt évvel ezelőtti választáshoz képest Magyarországon is többen fognak elmenni szavazni" - fogalmazott a kormánypártok listavezetője.

MKKP:

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt jelöltjéről nem találtam hírt.