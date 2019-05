Orbán Viktor egy pohár vörössel hozta magát hangulatba, amikor Macronnal tárgyalt Brüsszelben

Kedd délután Emmanuel Macron francia elnök a V4-es országok vezetőivel is leült tárgyalni az Európai Tanács ülése előtt, és Orbán Viktor és Peter Pellegrini szlovák miniszterelnök elé egy-egy pohár vörösbor is került. És bizonyos szempontból érthető is, hogy kicsit oldani kellett a hangulatot, miután Macron pártja kedd délelőtt még arról beszélt, hogy semmilyen szövetség nem elképzelhető a Néppárttal addig, míg ki nem teszik pártcsaládjukból a Fideszt. Pedig Orbán Viktor éppen átgondolta a pártcsaládhoz fűződő viszonyát, miután a szélsőjobb mégsem tarolt akkorát az EP-választásokon, mint azt korábban várta.