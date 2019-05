Soha nem voltak még ennyien a Fidesz győzelmi színpadán, mégis lemaradt több állandó szereplő

A hangulatnak ugyan nem használt, hogy kiderült, mégsem Orbán Viktor Európa erős embere, de azért Orbán Viktor megtartotta a hazai fölényes győzelmet ünneplő beszédét vasárnap.

Annyi voltak a színpadon, mint még soha. Két tucatnyian szorongtak a pódiumon.

Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Névsorolvasás, balról jobbra (nagyjából tartva a sorrendet): Kubatov Gábor, Kövér László, Rogán Antal, Szájer József, Szijjártó Péter, Gál Kinga, Balla György, Hidvégi Balázs, Gyürk András, Tóth Edina, Kocsis Máté, Novák Katalin, Pásztor István, Deutsch Tamás, Semjén Zsolt, Németh Szilárd, Orbán Viktor, Győri Enikő, Hölvényi György, Tarlós István, Trócsányi László, Kásler Miklós, Pintér Sándor és Benkő Tibor.

Hölvényi György (Orbántól jobbra) és Tarlós István, nem teljesen kitakarva. Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Vagyis ott állt a színpadon a Fidesz elnöke, négy alelnökből három (Novák Katalin, Kubatov és Németh Sziárd, de Gulyás Gergely nem), a Fidesz frakcióvezetője, a frakció igazgatója, több, az EP-be frissen bejutó képviselő. A képviselők közül négyen vagy nem voltak ott, vagy nem fértek fel: Járóka Livia, Kósa Ádám, Bocskor Andrea és Deli Andor.

A határon túliakat Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke képviselte a párt színpadán. Ő megdolgozott a talpalatnyi helyért, a vajdaságiak szinte mind a Fideszre szavaztak.



Ami meglepőbb, hogy ott voltak az emelvényen olyan kormánytagok is, akiknek elvileg az égvilágon semmi közük a Fideszhez, mint párthoz. Ilyen Kásler Miklós, Pintér Sándor és Benkő Tibor. De ha már ők voltak és volt egy külön sarka a nem fideszes képviselő kormánytagoknak, akkor hol volt Bártfai-Mager Andrea, Nagy István, Palkovics László vagy Süli János?

Ki nem volt még ott?

Tavaly az országgyűlési választások éjszakáján így nézett ki a lényegesen szellősebb színpad.

Szájer József, Kubatov Gábor, Semjén Zsolt, Szijjártó Péter, Semjénné Menus Gabriella, Gyürk András, Németh Szilárd, Orbán Viktor, Rogán Antal, Novák Katalin, Balog Zoltán, Hidvégi Balázs, Gulyás Gergely, Kövér László, Pintér Sándor. Fotó: Tuba Zoltán/Képszerkesztőség

Gulyás tavaly és 2014-ben is kiment ünnepelni, de idén nem. Kósa Lajos és Varga Mihály 2010-ben állt utoljára Orbán mellett. Tarlósnak a jelek szerint csak önkormányzati választási évben fontos, hogy megmutassa magát a színpadon. 2010-ben, 2014-ben ott volt, tavaly kihagyta, most megint ott volt.

Nem volt ott a köztévé hírműsorokért felelős vezetője, sem Habony Árpád, sem Mészáros Lőrinc, de még Nógrádi György vagy ifjabb Lomnici Zoltán sem. És a politikusfeleségeknek sem jutott hely.

Semjén Zsolt felesége, Menus Gabriella a győzelmi beszédek örök szereplője, a 2010-es, a 2014-es és a 2018-as országgyűlési választás estéjén is együtt ünnepelt férjével, aki Orbánnal ünnepelt.

2018, Semjénné, Semjén, Orbán Fotó: Attila Volgyi/NurPhoto

Rogán Antal csak egyszer tudta felmenedzselni a nyilvánosságot kedvelő feleségét a színpadra, ez most sem történt meg.

Persze az is lehet, hogy egy sima EP-választás, még ha az élet-halál harcként is volt meghirdetve, azért nem akkora dolog, hogy érdemes legyen felmenni a színpadra. (Ehhez képest azért tele volt.) A 2014-es EP-választásnál - amikor nem élet-halál harc volt az EP-választás - Orbán egyszerűen a párt európai mandátumhoz jutott képviselőivel a háta mögött tartotta meg a beszédét.

2014, EP-választási győzelmi beszéd

Orbán Viktor hagyományosan a feleségével megy voksolni a szavazás reggelén, de már az is hagyomány, hogy Lévai Anikó nincs ott a győzelmi színpadon. Legutoljára 2010-ben állt ki a választás estéjén a pódiumra. Orbán az országgyűlési választásokon aratott győzelmét rendre megköszöni neki, az EP-választásokon ez 2014-ben és most is elmaradt.

Ínyenceknek a győzelmi színpadok:

2010. országgyűlési választás: első forduló, benti színpad: Pokorni Zoltán, Semjén Zsolt, Pelczné Gál Ildikó, Kósa Lajos, Schmitt Pál, Tarlós István, Martonyi János, Balog Zoltán, Szájer József, Gyürk András.



Kinti színpad: Semjénné. Szijjártó Péter, Gyürk András, Áder János, Schmitt Pál, Kósa Lajos, Balog Zoltán, Pelczné Gál Ildikó, Tarlós István, Semjén Zsolt, Pokorni Zoltán, Szájer József.

2010. országgyűlési választás, 2. forduló: Tarlós István, Varga Mihály, Pelczné Gál Ildikó, Semjén Zsolt, Schmitt Pál, Balog Zoltán, Kósa Lajos, Martonyi János, Gyürk András, Matolcsy György, Kövér László, Hegedűs Zsuzsa, Deutsch Tamás, Rogán Antal, Nyitray Zsolt

2014. országgyűlési választás: Balog Zoltán, Gulyás Gergely, Hegedűs Zsuzsa, Semjén Zsolt, Semjénné Menus Gabriella, Rogán Antal, Rogán Cecília, Szájer József, Németh Lászlóné, Kocsis Máté, Martonyi János, Pintér Sándor, Kubatov Gábor, Tarlós István, Pelczné Gál Ildikó.

2018. országgyűlési választás: Szájer József, Kubatov Gábor, Semjén Zsolt, Szijjártó Péter, Semjénné Menus Gabriella, Gyürk András, Németh Szilárd, Orbán Viktor, Rogán Antal, Novák Katalin, Balog Zoltán, Hidvégi Balázs, Gulyás Gergely, Kövér László, Pintér Sándor.