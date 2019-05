Tusk szerint a Brexit egy védőoltás volt az EU-ellenes propaganda és az álhírek ellen

Az Európai Tanács elnöke kedd este sajtótájékoztatót tartott az EP-választásokat értékelő uniós csúcs után, amiről azt mondta, hogy az Európai Bizottság következő elnökének nevekről nem tárgyaltak, csak a kiválasztás folyamatáról. Hozzátette, hogy az uniós bizottság elnökének megválasztása nem szabad, hogy automatikussá váljon.

Egyébként Donald Tusk szerint az uniós szerződések egyértelműen fogalmaznak: az Európai Tanács javaslatot tesz, az Európai Parlament pedig megválaszt A jelöltnek meg kell szereznie mindkét testület többségének szimpátiáját és szavazatait, és olyan megoldást kell találni, amely biztosítja a megkívánt földrajzi, demográfiai, politikai, nemek közötti megoszlást figyelembe vevő egyensúlyt.

A választási eredményekkel kapcsolatban megjegyezte, hogy az európai választópolgárok nagy része azért szavazott az Európa-párti erőkre, mert látták, mit jelent a Brexit a gyakorlatban, és levonták a következtetéseket.

„A Brexit egy védőoltás volt az EU-ellenes propaganda és az álhírek ellen”

- mondta Tusk, aki ennek tudja be, hogy néhány euroszkeptikus párt el is hagyta az EU-ellenes jelszavait, és inkább reformerként állították be magukat. (Politico/MTI)