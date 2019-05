Vagy nyolcvan ország szigorúbb vállalásokat tenne a klíma védelmében

Nagyjából 80 ország jelezte, hogy szigorítaná a Párizsi Klímaegyezményben vállalt önkéntes vállalásait a világ vezetőinek szeptemberre tervezett klímacsúcstalálkozója előtt, jelentette be kedden az ENSZ. Luis Alfonso de Alba, az ENSZ főtitkárának klímaügyi különmegbízottja azt nem kívánta elárulni, hogy mely országok tennének önként többet a korábban vállaltaknál a klíma védelmében.

A vállalások szigorítása amúgy szimpla szükségszerűség. A tudományos közmegegyezés szerint a 2015-ös megállapodásban vállalt célok még elérésük esetén is édeskevesek volnának a klíma védelmében. "Exponenciálisan növelni kéne az ambícióinkat" - mondta erről Alba.

"Elég radikálisan növelni kell a céljainkat. Nem kis lépésekben" - mondta a mexikói diplomata.

A 2015-ös párizsi egyezményben a világ országai önkéntes vállalásokat tettek, leginkább a jövőre vonatkozóan. A jelenlegi klímamodellek szerint viszont már az azonnali cselekvés ideje is elmúlt, most már egészen drasztikus lépéseket kell tenni csupán azért is, hogy a klímaegyezményben vállalt legfeljebb két fokos hóemelkedést tartani lehessen. (Via The New York Times)