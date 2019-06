Ha már az NSA könyörög, hogy frissítsd a Windowst, akkor frissítsd a Windowst

Viszonylag ritka jelenség, amikor az amerikai hírszerzés elektronikai felderítéssel foglalkozó részlege, a hétköznapjait amúgy pont ilyen biztonsági rések kihasználásával töltő NSA ad ki figyelmeztetést a nagyközönségnek azt kérve, hogy

feltétlenül és sürgősen frissítsék a Windowst.

Most ez is megtörtént. Három hete fedezték fel a zsargonban BlueKeepnek elnevezett sérülékenységet. A Microsoft sürgősen javította a hibát és több közleményben könyörgött a felhasználóinak, hogy azonnal frissítsenek. Hogy mekkora pánikot okozott a rendkívül veszélyes hiba, azt jelzi, hogy a Microsoft még olyan ósdi verziókra is frissítést adott ki, mint az évek, évtizedek óta nem támogatott XP, Server 2003 és a borzalmas emlékű Vista.

De még ez is kevésnek bizonyult, így most már az NSA is közleményt adott ki. "A Microsoft közelmúltbeli figyelmeztetéseiben már hangsúlyozta a frissítések telepítésének fontosságát a régebbi Windows-változatokra" - írták, külön kiemelve, hogy a Microsoft tájékoztatása szerint ez már azért is különösen fontos, mert a sérülékenység jellegéből adódóan rossz szándékú szereplők azt arra is használhatják, hogy a felhasználó tudta nélkül terjesszenek vírusokat a sérülékeny gépekről. Márpedig így egy fertőzés rendkívül gyorsan terjedhetne el a hálózatra kötött sérülékeny gépeken. A Microsoft maga a WannaCry-hoz hasonlította a BlueKeepet. A WannaCry 2017-ben terjedt, világszerte több ezer gépet fertőzött meg titkosítva a merevlemezek tartalmát. A vírust zsarolók terjesztették, akik pénz fejében voltak csak hajlandók kiadni a titkosítás feloldókulcsát. (Via Gizmodo)