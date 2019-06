Jetiszőrvizsgálatot is tartott a hetvenes években az FBI

Az FBI néha egészen különös kéréseket is teljesít, derült ki a CNN beszámolójából. A hírtelevízió most közzétett dokumentumok alapján azt írja, hogy az FBI 1976-ban a Nagyláb Tájékoztatási Központ nevű amerikai jetikutató intézet igazgatója, Peter Byrne kérésére bevizsgált 15 szőrszálat, amit a jetikutatók képtelenek voltak azonosítani, így természetesen azonnal Big Foot, az amerikai jetifaj bizonyítékának véltek.

"Röviden, nem gyakran találkozunk olyan szőrrel, amit nem tudunk azonosítani. De most van egy kis bőrdarabunk 15 szőrszállal, az első az elmúlt hat évből, amiről azt gondoljuk, hogy jelentősége lehet" - írta levelében Byrne az FBI-nak, kérve, hogy vizsgálják már be a mintát. Illetve az iránt is érdeklődött, hogy az FBI szakértői jegyeztek-e fel azonosíthatatlan szőrmintákat az elmúlt években.

Jay Cochran, az FBI akkori igazgatóhelyettese és a bűnügyi laboratóriumának vezetője válaszában először is közölte, hogy nincs tudomása azonosítatlan mintákról. De jó hírekkel is szolgált. Mint írta, az FBI ugyan alapvetően bűnügyi nyomozással foglalkozik, de "alkalmanként, egyedi elbírálás alapján a tudományos érdeklődés és kutatás érdekeit szem előtt tartva" eltekint ettől, és bevizsgál mintákat. "Ennek tudatában most meg fogjuk vizsgálni a levelében említett szőröket és szövetet" - írta.

És valóban, a szőrszálakat az akkor rendelkezésre álló legmodernebb módszerekkel, mikroszkópos és alaktani vizsgálatokkal sikerült is azonosítaniuk. "A vizsgálat eredményeként arra a megállapításra jutottunk, hogy a szőrszálak őzektől származhatnak" - írták. (Via CNN)