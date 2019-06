A donáldkacsázó Rogán Cecília hatalmasat pózol Dr Máriás új festményén

Új darabot mutatott be Dr Máriás a korunk legfontosabb magyar közéleti figuráit híres mesterek modorában bemutató festménysorozatából.

Legfrissebb inspirálója Rogán "Szupermodell" Cecília kormányzati modell, akit a kortárs olasz festő, Francesco Clemente stílusában örökített meg, ráadásul megháromszorozódva. Ami durva alulfogalmazás, hiszen a NER-gazdaság csillagának nyeresége két év alatt valójában megötvenhatszorozódott. 56 Rogán Cecíliával azonban egy fénykorát élő Dózsa László sem bírt volna.



A kortárs merkantilszürrealizmus jelentős alkotásán a megsokszorozódott Rogán a Szépség másik szimbólumára, lepkére vadászik ollóval, ami egyértelmű utalás az üzletasszony kőkemény piaci versenyben elért sikereire.



A kép első pillantásra is rejtélyes vonása, hogy bár mindhárom R.C. donáldkacsázik rajta - képzőművészetben járatlan olvasóink kedvéért mondom, hogy ez annyit tesz, hogy felül van rajta ruha, alul viszont nem - egyiknek sincsenek elsődleges nemi jegyei. Egy olyan tudatos alkotónál, mint Dr Máriás, ez persze nem véletlen. A motívum, illetve hiánya arra utal, hogy bár Rogán saját női mivoltát szó szerint piacra vitte, amikor óriásplakát-fotómodellként szerepelt, a sikereit mégis kizárólag üzleti-gazdasági képességeinek köszönheti.

Update: Akkora szerencsénk van, hogy az Alkotó a kérésemre saját maga elemzi a festmény mondhatni központi, pillangó-motívumát. Természetesen sokkal mélyebbül, igazabb és szórakoztatóbban, mint én. A szöveg most érkezett meg, íme:

"A lepke szép. A nő is szép, de szeretne még szebb lenni. Sőt, a legszebb. Még tovább fokozva: az egyetlen szép.



Ebben a helyzetben a lepkevadászat egyfajta konkurenciaharcként is értelmezhető. Különös tekintettel arra, hogy ha háló helyett ollóval próbáljuk meg azt levadászni, az kissé szokatlan, bár az ollózás a napjainkban már egyáltalán nem ritkaság, sőt, egyesek már az önollózást is kilátásba helyezték Mrs. Garrison nyomdokain haladva. Egy a lényeg: aggódva egyes hazai vállalkozások jövőjéért ebben a páratlanul kiélezett ádáz piaci küzdelemben én ezzel a szerény gesztussal járulok hozzá ahhoz, hogy csakis a szépség győzzön, mely harcban egy festménynek az az előnye, hogy amiből a természetben csak egy van és megismételhetetlen, lám, a képen egyfajta szuper-háromságként kínálja fel magát bódító hangulatban, ritmusban, színekben."