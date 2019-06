Áder: Több mint erkölcstelen, ami az úzvölgyi temetőben történt

Áder János határozottan elítélte a csütörtöki úzvölgyi incidenst:

"Temetőben vandál módon viselkedni, ott lévő, békésen imádkozó embereket megdobálni több mint erkölcstelen, civilizálatlan, nem európai országhoz méltó cselekedet" - közölte Csíksomlyón, ahol a hagyományos pünkösdi búcsún vesz részt.

A magyar köztársasági elnök szerint kegyeletsértő, hogy magyar katonák hamvai fölé is emeltek román áldozatok előtt tisztelgő betonkereszteket a temetőben. Emlékeztetett, hogy a frissen kialakított román emlékhelyek még a román honvédelmi miniszter szerint is törvénysértően, engedély nélkül épültek.

Arról is beszélt, hogy nem kellett volna ide jutni, de ha már ez történt, akkor keresni kell a megoldást, hiszen az erdélyi magyaroknak és Magyarországnak is az az érdeke, hogy békességben éljen a szomszédokkal. A megoldásra a csíksomlyói búcsú prédikációjából idézett: "ha megdobnak kővel, építs belőle lépcsőt!"

Áder János (balra) a feleségével, Herczegh Antiával; Semjén Zsolttal; Liszkay Gabriellával és utóbbi férjével, Kásler Miklóssal a csíksomylói búcsú VIP széksorán. Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Ádernek nincs elvi kifogása az ellen, hogy román emlékhely is épüljön a temetőben, ha a szabályok betartásával történik: "Van ott üres parcella és az lehetőséget nyújt arra, hogy a dokumentáltan ott örök nyugalomra helyezett román katonáknak a végtisztességet megadják, nekik emlékművet emeljenek. Ez ellen sem a magyaroknak, sem senki másnak nem lesz kifogása. Be kell tartani Románia saját törvényeit, be kell tartani a kétoldalú megállapodásokat és be kell tartani a legalapvetőbb erkölcsi parancsokat."

