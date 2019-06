Kínában blokkolják a Washington Post és a Guardian oldalait

A kínai hatóságok a szokásosnál is szigorúbbra vették a cenzúrát a Tienanmen téri tüntetések leverésének 30. évfordulója miatt. A Washington Post és a Guardian oldalai eddig a hétvégéig elérhetőek voltak, de most ezeket is blokkolták. Azt nem tudni, hogy mennyi időre szól a tiltás, mindenesetre a Bloomberg, a New York Times, a Reuterstt vagy a Wall Street Journal már évek óta elérhetetlen az országban.

Fotó: Jeff Widener/AP

Valamint a WeChat nevű közösségi oldalon is letiltottak minden olyan kulcsszavat vagy képet, ami a Tienanmen téri eseményekre utalt. AZ évforduló napjaiban a felhasználók még az avatarjukat sem tudták lecserélni. A biztonság kedvéért még a Wikipedia ide vonatkozó oldalait is letiltották.

A kínai nagy tűzfalnak nevezett rendszer több mint 10 ezer oldalt blokkol, és mesterséges intelligencia alapján a VPN-es hozzáférést is nehezíti. A kínai hatóságok ezt az ország internetes szuverenitásának védelmével magyarázzák, amiről nem hajlandóak más kormányzatokkal tárgyalni. Közben ezt a modell már más autoriter rezsimeknek is átadták. (South China Morning Post)