A Végtelen dűne című installáció díjat nyert a prágai Quadriennálén

A nemzetközi látványtervezői világkiállításon Balázs Juli, Kálmán Eszter és Nagy Fruzsina díszlet- és jelmeztervezők, Juhász András videoművész és Keresztes Gábor hangtervező munkája, a Végtelen dűne című magyar pavilon nyerte el a legjobb kiállításért járó díjat az Országok és régiók szekcióban (Best Exhibition of Countries and Regions) – írta meg a szinhaz.org.

Azt írják, az alkotás egy videóra és ledfalra alapuló építmény, ami kívül visszatükrözve mutatja a környezetét, elmosva a térbeli határokat, belül pedig homokdűnéket megsokszorozva kietlen és végtelen sivatag benyomását kelti. „Míg az installáció tágas nyitott alsó terével és csupa tükör felületével kívülről kellemesen hívogató, addig a belsejében teljesen el vagyunk zárva a külvilágtól. Akár a fejét a homokba dugó strucc, aki tudomást sem vesz arról, hogy mi zajlik a valóságban” – írták az alkotók.

A 79 ország 800 művészének alkotását felvonultató párgai világkiállítás vasárnapig látogatható, itt a díjazottak teljes listája. (szinhaz.org)