Vasárnap éjfélig harmadfokú hőségriadó van!

11-15 óra között inkább ne is menjenek a szabadba!

Ha mégis kimennének, védekezzenek a nap káros sugarai ellen - lehetőleg fizikai fényvédős napkrémekkel.

Fokozzák a folyadékbevitelt, de kerüljék a cukrozott, alkoholos, koffeines italokat!

Az országos tisztifőorvos szerdán életbe léptette az országos hőségriasztást. A legmagasabb szintű, harmadfokú riasztás szerda 0 órátül vasárnap éjfélig van érvényben.

Hőségriasztást akkor rendelnek el, ha a napi középhőmérséklet legalább három egymást követő napon eléri vagy meghaladja a 27 Celsius-fokot. A Nemzeti Népegészségügyi Központ azt javasolta, hogy a legmelegebb órákban, 11 és 15 óra között lehetőleg senki se tartózkodjon a tűző napon, ügyeljünk a fokozott folyadékfogyasztásra, és kerüljük a kávé, az alkohol, a magas koffein- és cukortartalmú üdítők, valamint a zsíros ételek fogyasztását.

Figyelmeztettek továbbá arra, hogy a déli órákban a vízparton pihenők is kerüljék a napozást és ne ugorjanak a vízbe felhevült testtel. Ajánlásukban az is olvasható, hogy védjük a bőrünket naptejjel és világos, jól szellőző bő ruházattal, és még néhány percre se hagyjunk gyermekeket, továbbá házi kisállatokat parkoló autóban.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy a tartós hőség az egészséges szervezetnek is extrém igénybevételt jelent, és az autózók koncentrációját is negatívan befolyásolhatja. (Via MTI)