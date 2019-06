Telepakolják iszappal a balatoni nádasokat a part mentén építkezők

Súlyos, már-már visszatarthatatlan károkat okoznak a Balatonnak az elmúlt években beindult partmenti nagyberuházások. A tavat ért károkról Zlinszky András, az MTA Ökológiai Kutatóközpont Balatoni Limnológiai Intézetének tudományos munkatársa a Klubrádióban beszélt.

2019. április 4-én száz hektáron leégett a nádas Fonyód közelében. Fotó: Varga György/MTI/MTVA

Mint mondta a legnagyobb károkat a nádasok szenvedik el, ezeket két módon is pusztítják az elmúlt években. Egyrészt mesterségesen magasan tartják a tó szintjét a siófoki zsilip lezárásával. Ez azért káros, mert a nádasoknak kimondottan fontos a vízállás változása, ugyanis alacsonyabb vízállásnál tudnak terjeszkedni a tó irányába. Mivel most évek óta mesterségesen magas a vízállás, a nádasok a part felé húzódnak vissza. Az egyre erősödő folyamat miatt nagyon lecsökkent a halak szaporodása miatt különösen fontos mélyebb vizű nádasok területe.

A másik ok, ami pusztítja a nádasokat, hogy a nagyberuházások miatt kikotort iszapot - amely amúgy veszélyes hulladéknak számít, és külön gondoskodni kéne az elszállításáról - sok helyütt a nádasokban rakják le. Ez szintén komoly területveszteségeket okoz a part menti vízi élőhelyeken.

Maguk az építkezések pedig a nádasokkal korábban összefüggő természetes élőhelyeket is érintik. Arról nem is beszélve, hogy, más magyarázat nem lévén, Zlinszky szerint ezeken az építkezéseken szándékosan irtják a nádasokat, pedig azokat törvény is védi. Ezek a beavatkozások megszakítják az összefüggő nádasok által fenntartott ökológiai hálózatot, a feldarabolódás következménye pedig az lehet, hogy adott helyen egyes állatfajok egyedszáma már nem éri el az életképes populációk fennmaradásához szükséges mértéket.

Ugyanígy károsítják az élővilágot az utóbbi években a tilalom ellenére is szaporodó motorcsónakok, és a jet skik, amiket pont most tervez rászabadítani a tóra a kormány.