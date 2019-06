Hogyan lehetséges, hogy Putyin tábornokokat rúg ki egy újságíró őrizetbe vétele miatt?

Nézzük ezt a tegnapi hírt az MTI-ből!

„Felmentett két rendőrtábornokot csütörtökön Vlagyimir Putyin orosz elnök, miután beosztottjaik megkísérelték hamis bizonyítékok alapján rács mögé juttatni Ivan Golunov tényfeltáró újságírót.

A Golunov elleni alaptalan vádak ejtését kedden jelentette be Vlagyimir Kolokolcev belügyminiszter. A tárcavezető egyúttal kezdeményezte az elnöknél Andrej Pucskov vezérőrnagy, Moszkva nyugati közigazgatási körzetének rendőrparancsnoka, és Jurij Gyevjatkin vezérőrnagy, a belügyminisztérium kábítószer-ellenes részlege fővárosi ügyekben illetékes vezetője felmentését.

Golunov elengedésének dacára Moszkvában szerdán tiltakozást rendeztek a biztonsági szervek önkénye ellen. Civil források szerint a rendőrség a megmozdulások több mint félezer részvevőjét előállította, köztük Alekszej Navalnij ismert ellenzéki vloggert. Éjszakára sajtóértesülések szerint már csak négy embert tartottak benn, beleértve Navalnijt is, akire 30 napig terjedő adminisztratív elzárást szabhatnak ki, nem engedélyezett nyilvános megmozdulás szervezése címén.

Alekszej Navalnijt viszik a rendőrök Fotó: VASILY MAXIMOV/AFP

Az újságírót pénteken vette őrizetbe és bántalmazta a rendőrség, az állítva, hogy a hátizsákjában és a lakásán szintetikus kábítószert (mefedront) találtak, amelyet értékesíteni szándékozott. Mint utóbb szakértői vizsgálatok bebizonyították, Golunov nem érintkezett a bizonyítékokkal, és nem fogyasztott kábítószert.

Általánosan elterjedt vélemény, hogy az újságíróval szembeni rendőri fellépés a szakmai tevékenységével állhatott összefüggésben. Golunov a Meduza ellenzéki portálon korrupt moszkvai városi tisztségviselőkről jelentetett meg cikkeket.

Az újságíró hatósági zaklatása széles körű szakmai és társadalmi tiltakozást váltott ki.”



Ennyi a hír, de mi a magyarázat?

Elsőre nehezen érthető, miért engedték el Golunovot és főleg miért kellett még két tábornokot is kirúgni - egy olyan eset miatt, amely Oroszországban szinte hétköznapinak számít. Az RFE össze is gyűjtött egy sor olyan esetet, amikor kábítószerrel való visszaélés vádjával küldtek börtönbe ellenzéki aktivistákat vagy oknyomozó újságírókat. Golunov letartóztatása után is beindult a szokásos propaganda a bűnösségéről az állami tévében. Az ügye tehát nem hiba volt a rendszerben, hanem annak fontos része - egészen addig, míg el nem engedték.

Ilyesmire ugyanis évtizedek óta nem volt példa,

írta a Novaja Gazeta. Mármint arra, hogy egy súlyos bűncselekménnyel megvádolt ember ügyében a főkapitány tartson sajtótájékoztatót, beismerve a rendőrség hibáját, majd tévékamerák előtt, a támogatói ünneplése közepette engedjék szabadon.

Golunov kedd este, miután ejtették ellene a vádakat Fotó: Grigory Sysoev/Sputnik

Miért volt más Golunov ügye, mint a többi híres vagy éppen névtelen áldozaté, akiket börtönbe zártak, összevertek, meggyilkoltak Oroszországban? Az biztos, hogy ennek több oka van, és egy részét csak találgatni lehet, de itt egy megfejtés a sok közül.

Az ismert Oroszország-szakértő, Mark Galeotti három okot sorol fel a Moscow Timesban:



Először is Golunovot ismerte és szerette a fél orosz média és nem csak a Meduzához hasonló hardcore ellenzéki lapok munkatársai. Rengeteg közvetlen vagy közvetett ismerőse volt a moszkvai elitben.

Ami persze nem segített volna rajta, ha a rendszer legnagyobb ragadozói akarták volna a vesztét. De minden jel arra utal, hogy alsóbb szinteken mozgó figurák probálták eltakarítani az útból.

Harmadszor pedig politikailag veszélyesnek tűnhetett Putyin számára, ami vele történik, mert megint egyre több a mozgolódás és az elégedetlenség az orosz társadalomban, és Golunov ügye pár nap alatt meglehetősen heves tiltakozási hullámokat indított el.

Galeotti szerint most az történik, hogy a Kreml spin doktorai előhúzzák a jól ismert mesét a jó cárról, aki megvédi a népet a földesurak túlkapásaitól. Erről szól a tábornokok menesztése is. De az elemző szerint valószínűleg egyre több ember érzi azt, hogy két évtizednyi kormányzás után ez már nem hihető magyarázat.