Nem hirdet nemzetközi vészhelyzetet az ebola miatt a WHO

Nem hirdet nemzetközi vészhelyzetet az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a kongói ebolajárvány miatt, mert az túlságosan sok gazdasági kárt okozna.

Nincs szó globális vészhelyzetről, ez a Kongói Demokratikus Köztársaságon belüli vészhelyzet, súlyos válság, amely a szomszédos országokat is érintheti - mondta Preben Aavitsland, a WHO vészhelyzeti bizottságának ügyvezető elnöke genfi sajtótájékoztatóján. Elmondta: a bizottság értékelése szerint a nemzetközi vészhelyzet kihirdetésével nemigen nyernének, viszont sokat lehetne rajta veszíteni, mert az azzal járó utazási és kereskedelmi korlátozások komoly károkat okozhatnak a kongói gazdaságnak.

A Kongói Demokratikus Köztársaságban tavaly kitört ebolajárványnak már 1411 halálos áldozata van.

Ezen a héten a betegség felütötte a fejét Ugandában is, ahol három embernél mutatták ki a kórt. Valamennyien Kongóból érkeztek, és ketten belehaltak a fertőzésbe. Az ugandai hatóságok szombaton kezdik beoltani azokat a személyeket, akik kapcsolatban álltak az áldozatokkal és megfertőződhettek. Tedros Adhanom-Ghebreyesus, a WHO főigazgatója úgy vélte: új fejlemény az ebola átterjedése Ugandára, de a járvány kitörésének dinamikáját ez alapjában nem változtatja meg.

Több egészségügyi szervezet ugyanakkor szorgalmazta a nemzetközi vészhelyzet kihirdetését az ebolajárvány miatt annak érdekében, hogy megerősített közegészségügyi intézkedéseket vezessenek be, illetve fokozzák a válság megoldásának nemzetközi politikai támogatását.

Az utóbbi évtizedben négy esetben hirdetett a WHO nemzetközi szintű vészhelyzetet: 2014-16-ban a nyugati-afrikai ebolajárvány, 2009-ben az influenza pandémia, 2014-ben a járványos gyermekbénulás, 2016-ban pedig a Zika-vírus miatt.

Csütörtökön az egyik legnagyobb egészségügyi segélyszervezet, a Wellcome Trust igazgatója, Jeremy Farrar őszintén rémisztőnek nevezte a mostani ebolajárványt. Farrar szerint a vírus terjedése tragikus, de sajnos nem meglepő. További esetek felbukkanására számít, és ő úgy gondolja, teljeskörű nemzeti és nemzetközi fellépésre lenne szükség a vírus megfékezésért.

