A Suzuki szerint ők hőségriadóban is egészséges munkakörnyezetet biztosítanak a dolgozóiknak

A Magyar Suzuki még a magát feleslegesen, önszántából a kerítéshez láncoló képviselőt is többször vízzel kínálta és itatta - írta közleményében a cég.

A Suzuki szerint magát a gyár kerítéséhez láncoló MSZP-s képviselő téves információk birtokában kezdett figyelemfelkeltő akciót, a munkavédelmi követelmények teljesülése tárgyában a keddi napon tartott ellenőrzés során a Komárom-Esztergom-Megyei Kormányhivatal tatabányai Járási Hivatal Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Munkaügyi és Munkavédelmi osztálya ugyanis semmilyen szabálytalanságot nem talált.

Komjáthi Imre képviselő egyébként azt mondta, azért tiltakozik, mert a gyár hőségriadó idején nem biztosít egészséges munkakörnyezetet a dolgozóinak.



A Suzuki szerint ez nem így van, ugyanis a törvényi előírásokon túlmenően olyan intézkedéseket is hoztak, amelyek könnyítik és segítik a dolgozók munkavégzését. Az esztergomi Suzuki-gyár évek óta meghatározott intézkedési rend és szigorú szabályrendszer szerint tesz eleget annak, hogy hőségriadó esetén is biztosítsa az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés körülményeit - írták a közleményben.

Az irányadó 3/2002 (II.8) SzCsM-EüM rendelet pontosan szabályozza, hogy az effektív hőmérsékletet (EH) hogyan kell megállapítani. Ennek megfelelően a vállalat a gyár minden üzemében több mérési ponton, különböző időszakokban mért hőmérséklet légsebességgel korrigált számítása adja meg az effektív hőmérsékletet, amelyet speciális mérőműszerekkel mérnek. A mérések eredménye alapján a Magyar Suzuki Zrt. hőségszünetet rendelt el 2019. június 14-én és 15-én. Az üzemek területén egész évben korlátlanul elérhető hűtött víz és szódavíz, illetve a vállalat a hőségre való tekintettel a hazaszállításkor is biztosított vizet a dolgozóinak. A dolgozói megelégedettségét szem előtt tartva a hőséggel terhelt időszakban ezt indokoltnak tartotta.

„A vállalat a jövőben is kiemelt figyelmet fordít arra, hogy megteremtse a munkavállalók számára a lehető legoptimálisabb munkakörülményeket. Komolyan veszi a munkavállalóit és ezt elvárja másoktól is, ezért tisztelettel arra kéri a köz- és gazdasági élet szereplőit, hogy felelőtlen vádaskodások helyett körültekintően tájékozódjanak állításaik valóságtartalmával kapcsolatban. Ugyanakkor a Suzuki ezúton is megerősíti, hogy a szándékos rosszhírnévkeltés esetén megteszi a szükséges jogi lépéseket.”