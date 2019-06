Orbán stratégiai fontosságúvá minősítette a csődbe állt szigetszentmiklósi fociklubot

Egy évvel azután, hogy felkapta a sajtó, váratlan fordulat történt a Szigetszentmiklósi Testgyakorlók Körének életében:

maga a miniszterelnök nyúl a felszámolás alatt álló klub alá úgy, hogy stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítette.

A szigetszentmiklósi csapat annyira akarta a 3,5 milliárdos stadiont, hogy csődbe álltak. A 2,12 milliárd forintnyi TAO-támogatás mellé még 2016-ban kértek és kaptak 361 millió forintos segélyt az EMMI-től. A hiány maradt, mire váratlanul bejelentették:

mivel a stadionépítésre kell a pénz, megszüntetik a felnőtt csapat támogatását.

És ezen is tudtak még csavarni: tavaly év elején jelentették be, hogy még az amatőr megyebajnokságtól is visszalépnek a téli szünetben, az idény felénél.