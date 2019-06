Csak a trafikokban lehet majd e-cigit venni, ha elfogadják Lázár javaslatát

Szigorítana a 2011-ben elfogadott trafiktörvényen az a javaslat, amit Lázár János dohágyügyi biztos nyújtott be csütörtökön a parlamentnek.

Ezek szerint e-cigit is csak tarfikban lehetne kapni;

csökkenne a trafikok száma;

az is reklámnak számít, ha külön kivilágított helyre helyezik a dohánytermékeket, vagyis ez is tilos lesz;

de engedné, hogy a trafikosok zsebkendőt is árulhassanak,

az e-cigik töltőfolyadéka pedig még olcsóbb is lenne.

Lázár azt akarja, hogy a jövőben a kiegíszítő termékeket, valamint az új dohánytermék-kategóriák kiegészítő termékek és az e-cigaretták minden formáját csak dohányboltokban lehessen árulni. A kiegészítő termék fogalmában a felsoroltak között megjelenik a jövőben a vízipipa is, ami eddig is ide tartozott, csak nem volt nevesítve.

Valamint a fiatalkorúak védelmére vonatkozó rendelkezéseket erre a termékkörre is kiterjesztené. Szigorodnak továbbá a bírságolásra vonatkozó rendelkezések is, így a korábbinál több esetben lesz kötelező jogsértés esetén bírság alkalmazása.

És tovább csökkenne a dohánytermékek értékesítési helyeinek száma is. A törvényjavaslat a kiadható koncessziók küszöbértékét is megemeli 3000 főről 4000 főre. Vagyis a 4000 fő alatti településeken maximum csak egy trafik működhet.

A dohánytermékek közvetett reklámozására vonatkozó rendelkezések pedig úgy szigorodnának, hogy például ne lehessen kiemelt, megvilágított helyen népszerűsíteni a kiegészítő termékeket, ha a reklmámozott termék neve ugyanaz vagy hasonló, mint a dohányterméké.

Lázár a dohányboltok termékkörét is csak annyival bővítené, hogy lehessen papírzsebkendőt kapni. Ugyanakkor megjegyzte, hogy „a javaslat továbbra is élesen el kívánja választani a »vegyesboltot« a dohánybolttól”.

A részletes indoklás megjegyzi, hogy szigorítani kell a trafikokban kapható termékek körét, mert „jellemző példa, hogy a trafikban eddig is lehetett helyben fogyasztható kávét kapni, de az erre szolgáló gép sok esetben forró csokoládét, vagy teát is képes készíteni, így indokolatlan e vonatkozásban a tilalmazás”. Ugyanakkor pontosítaná a cukorka fogalmát is.

A módosító alapján a nikotinmentes e-cigaretta töltőfolyadék is jövedéki termékké válna, és az „illegális kereskedelem felszámolásának érdekében” az árát a jelenlegi 55 forint helyett milliliterenként egységesen 20 forintban rögzítenék. De ezeket is csak dohányboltokban lehetne kapni.