Hiába derült ki a többiekről, hogy csaltak, a coloradói lottónyertes így is csak a nyeremény harmadát viheti haza

A coloradói bíróság visszautasította annak a férfinak a keresetét, aki a teljes lottónyeremény kifizetését követelte, miután a másik két nyertesről kiderült, hogy csaltak.

Amir Massihzaden még 2005-ben nyerte meg a főnyereményt, csakhogy rajta kívül két másik játékos is eltalálta a számokat, így adózás után csak 568 900 dollárt vehetett kézhez. Csakhogy 10 évvel később a nyomozók kiderítették, hogy a másik két nyertes csalt a szelvénnyel. A másik nyerőszelvény tulajdonosa Tommy Tipton volt, akinek a bátyja a lottótársaság biztonsági főnökeként dolgozott Iowában, így manipulálni tudták a számítógépes programot, így a számokat is ismerték előre. Miután elkapták őket, kiderült, hogy több államban, így Oklahomában, Iowában, Wisconsinban és Kansasban is csaltak már.

Bár mindkét csalót elítélték, és a pénz is vissza kellett fizetniük,

a coloradói lottótársaság mégsem gondolta úgy, hogy ezután a teljes nyeremény (4, millió dollár) Massihzadehet illetné meg. Azzal érveltek, hogy Massihzaden akkor elfogadta, hogy csak a nyeremény harmadát veszi át. Ezért a férfi 2017-ben beperelte a lottótársaságot, de denveri bíróság elutasította őket, majd most az Coloradói Fellebbviteli Bíróság is úgy látta, nem kaphatja meg a nyeremény másik kétharmadát, mivel a nyeremény kifizetés után már nem lehet reklamálni. Bár 2005-ben Massihzadeh nem tudhatta, hogy valójában ő az egyedüli győztes, mégis elfogadta, hogy csak a főnyeremény harmadát veszi át.

Az ítélet után a férfi ügyvédje azt mondta, nagyon csalódottak, ugyanakkor még vizsgálják, milyen lehetőségeik vannak. (The Denver Post)