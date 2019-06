Lemondott a georgiai házelnök a parlament ostroma után

Lemondott pénteken a georgiai parlament házelnöke, Irakli Kobahidze a tbiliszi parlament előtt előző éjszaka lezajlott tüntetés miatt, ahol a tömeg megostromolta a parlamentet.

„A Georgiai Álom hatalomra jutása óta nagyfokú számonkérhetőségéről tesz bizonyságot a társadalom előtt. És nem egyszer bizonyította ezt cselekedeteivel. Az elszámoltathatóság magas szintjének újabb megnyilvánulása Irakli Kobahidze parlamenti házelnök mai döntése, hogy lemond tisztségéről" - magyarázta a döntést bejelentő Kaha Kaladze, a kormányzó Georgiai Álom - Demokratikus Georgia párt főtitkára

Tüntetés a georgiai parlament előtt Fotó: Zurab Tsertsvadze/AP

A georgiai parlament előtt csütürtök éjszaka összecsaptak a tüntetők a rendőrökkel. A tiltakozást az váltotta ki, hogy az orosz parlament egyik képviselője elnökölt a törvényhozás épületében tartott, ortodox vallású képviselők részvételével rendezett nemzetközi gyűlésen. Oroszország és Georgia (Grúzia) között továbbra is feszült a viszony, mióta az orosz hadsereg 2008-ban több várost is megszállt az elszakadni akaró Dél-Oszétia és Abházia tartományokban, amiket azóta is megszállva tartanak.

Fotó: Zurab Tsertsvadze/AP

Az ellenzék korábban az ígérte, hogy péntek este visszatérnek az utcákra, hogy Kobahidze és a belügyminiszter lemondását és új választások kiírását követeljék.

A georgiai kormány szerint 240 embert kezelnek a kórházban sérülésekkel, köztük van 80 rendőr is. (Radio Free Europe/MTI)